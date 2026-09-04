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Zakletý v čase bude i princ. Zach, Lambora, Révai či Germáni natáčejí závěr trilogie

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  12:45
Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková | foto: AYRA Production

Princ zakletý v čase - Natália Germáni a její dcera Zuna Valihora
Natáčení pohádky Princ zakletý v čase
Princ zakletý v čase - Marek Lambora
Natáčení filmu Princ zakletý v čase - Lukáš Daniel Pařík, Petr Kubík, Natália...
47 fotografií
Po dvou dílech Princezny zakleté v čase se závěrečný díl trilogie pod názvem Princ zakletý v čase zaměří na krále Jana v podání Marka Lambory. Po jeho boku se znovu objeví Natália Germáni jako královna Ellena, Eliška Křenková coby alchymistka Amélie, Jan Révai jako král otec Robert VIII. a Roman Zach v roli velmistra Archivalda. Nově film představí postavu malé princezny Belly, kterou ztvární Zuna Valihora, dcera Natálie Germáni.

První klapka filmu Princ zakletý v čase padla v pražské Chuchli, kde filmaři po natáčení postavili malebnou chatku pro rodinné obrazy, které ukazují krále Jana jako milujícího otce, jenž svou dceru Bellu učí střílet z luku, hraje si s ní a vyřezává pro ni dřevěnou hračku.

Vedle rodinných scén se už ale natáčely i dramatické obrazy spojené s únosem malé princezny a střetem čarodějnice Murien s čarodějem Turakem.

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„Jan za ty roky dospěl, ale zároveň má jeden problém, který zná asi spousta lidí i bez královské koruny – pořád si myslí, že nejdřív musí dokončit práci a na rodinu bude čas potom. Jenže ono žádné potom nemusí přijít. Tentokrát se dostane do situace, kdy je ochoten kvůli Belle převrátit celý svět naruby. Baví mě, že za všemi souboji a kouzly je vlastně velmi jednoduchá otázka: co jste ochotni udělat pro člověka, kterého milujete,“ popisuje představitel krále Jana Marek Lambora.

Vývojem prošla i někdejší princezna zakletá v čase Ellena, z níž je matka. „Na Elleně se mi líbí, že i když žije v pohádkovém světě, její situace je vlastně docela obyčejná. Má manžela, kterého miluje, ale který je pořád někde v práci, a dceru, která svého tátu potřebuje. Je to dobrodružný film, ale pro mě je v něm hodně silná právě rodinná linka,“ říká herečka Natália Germáni.

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková
Princ zakletý v čase - Natália Germáni a její dcera Zuna Valihora
Natáčení pohádky Princ zakletý v čase
Princ zakletý v čase - Marek Lambora
47 fotografií

Důležitou postavou v ději je i alchymistka Amélie, kterou opět hraje Eliška Křenková. „Amélie má s časem svoje zkušenosti, takže když Jan přijde s tím, že by potřeboval chronometr a jenom něco malinko opravil v minulosti, je asi jediná, která přesně ví, jak špatný nápad to je. Samozřejmě ji neposlechne, jinak bychom neměli film,“ směje se herečka.

Chronometr Jana zavede nejen zpět k okamžiku Bellina únosu, ale postupně mnohem hlouběji do minulosti. Každý pokus něco napravit však spustí další řetězec změn. Janovi na cestě za osvobozením své dcery nechybějí staří přátelé, magie, souboje ani jeden mimořádně upovídaný papoušek, který o jeho rodině ví překvapivě mnoho.

Princ zakletý v čase - Marek Lambora, Zuna Valihora, a Natália Germáni

„Každý z filmů této trilogie má trochu jiné téma. Tentokrát je jím vztah otce a dcery. Jan má pocit, že když je král, musí všechno zvládnout, všechno vyřešit a všechny zachránit. Jenže postupně zjišťuje, že největší problém není porazit nepřítele, ale uvědomit si, co ve svém životě kvůli všem povinnostem přehlíží. Co vše bude nakonec ochotný pro svou dceru obětovat? Fantasy, cestování časem a velké dobrodružství v našem příběhu samozřejmě zůstávají, ale nad tím vším je velmi současný příběh o rodině a chvílích, které jí věnujeme,“ říká režisér, scenárista a producent Petr Kubík.

„Mě na tom celém nejvíc baví, že vyprávíme příběh o obyčejných lidech v neobyčejném světě. To mě na tom vlastně lákalo už od prvního dílu, ale zdá se mi, že v tomhle díle je to nejmarkantnější. Cestujeme časem, měníme minulost, obracíme celý svět vzhůru nohama, ale v centru toho celého stojí muž a žena, kteří milují své dítě a kladou si stejné otázky, jako si v našich životech klademe i my. Je to mnohem víc o vztazích, o tom, co má v životě skutečnou hodnotu a uzavírá to celou trilogii určitým poselstvím o tom, jak drahý je čas,“ doplňuje scénárista a druhý režisér Lukáš Daniel Pařík.

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