Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem či Princ a Večernice; to jsou snímky, které o Vánocích nasadí televize Prima. Pohádkový maraton však odstartuje už během adventu, k silvestrovskému vydání cyklu Inkognito pozve i Jiřinu Bohdalovou.
Z filmu Sám doma

Z filmu Sám doma | foto: © 1990 Twentieth Century Fox

Jiří Bartoška a Libuše Šafránková v pohádce Třetí princ (1982)
Eliška Křenková, Marek Lambora a Natália Germáni v pohádce Princezna zakletá v...
Z natáčení filmu Sedmero krkavců. Sabina Remundová (královna Alexandra)
Martha Issová ve filmu Sedmero krkavců
Ještě před svátky se v hlavních vysílacích časech na Primě objeví Princezna zakletá v čase, a to oba díly, dále Pohádky pro Emmu, Sedmero krkavců nebo Ženská na vrcholu, mezi Vánocemi a Novým rokem přijdou na řadu Třetí princ, Strašidla, Špindl, ale také premiérový snímek Světýlka.

Štědrý den vystřídá odpoledne Popelku a Pyšnou princeznu, večer pak americké komedie Sám doma a Cesta do Ameriky. Na Boží hod Prima uvede Ledové království, Hrátky s čertem a večer Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, na Štěpána se objeví Princezna na hrášku, Kráska a zvíře či Princ a Večernice.

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Připraven je také speciální silvestrovský díl pořadu Inkognito, kam dorazí sváteční hosté včetně Jiřiny Bohdalové a na který naváže zvláštní vydání show Prima Partička. Streamovací platforma prima+ přidá do své nabídky třeba Přání Ježíškovi, Tajemství staré bambitky 2 i legendy jako Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty či Anděl Páně.

Svátky se prolnou všemi programy Primy, obzvláště stanicí Prima Love, která postupně uvede tituly Vánoční tajemství, Čokoládové Vánoce, Kdy jindy než o Vánocích, Tajemství vánočního dopisu, Vánoce jako z románu, Zataženo, místy Vánoce, Vánoční setkání s láskou, Nelíbej muže ve vánočním svetru nebo Tajemství vánočního jmelí.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

25. listopadu 2025

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

25. listopadu 2025  13:26

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi

Snímek fotografa Tomkiho Němce z natáčení filmu Lea. Zleva kameraman Vladimír...

Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...

25. listopadu 2025  11:48

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

25. listopadu 2025  10:41

Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Hudebník, skladatel a producent Jan P. Muchow

Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...

25. listopadu 2025  8:13

Zlatý prciny? Nikdo si nevšiml, že to říkám já, vzpomíná Šebestová na slavnou hlášku

Magdalena Šebestová. Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve...

Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek Magdaleně Šebestové do...

24. listopadu 2025

Zemřela legenda reggae Jimmy Cliff. Jeho protestsong získal chválu od Dylana

Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff

Ve věku 81 let zemřel jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. Podlehl zápalu plic. Zpěvák se proslavil zejména na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století hity jako jsou Wonderful World,...

24. listopadu 2025  19:57

Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...

24. listopadu 2025  8:53,  aktualizováno  16:46

Zastávky jako brána do obráceného světa. Praha má atrakci pro fanoušky Stranger Things

Instalace Stranger Things na Albertově láká kolemjdoucí i fanoušky seriálu (24....

Pražské tramvajové zastávky na Albertově a Chodovské v posledních dnech přitahují výraznou pozornost. Objevily se na nich instalace inspirované seriálem Stranger Things, které připomínají vstup do...

24. listopadu 2025  16:30

RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen je předvídatelný blábol

Divadlo Husa na provázku představilo novinku Darwin & co. s podtitulem 101...

Divadlo Husa na provázku přizvalo spisovatele Petra Šestáka, jehož knihu Vyhoření loni převedlo do hry Jednou nám za to děcka poděkujou, aby pro ně zdramatizoval téma takzvané Darwinovy ceny –...

24. listopadu 2025  15:39

