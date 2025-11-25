Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Ještě před svátky se v hlavních vysílacích časech na Primě objeví Princezna zakletá v čase, a to oba díly, dále Pohádky pro Emmu, Sedmero krkavců nebo Ženská na vrcholu, mezi Vánocemi a Novým rokem přijdou na řadu Třetí princ, Strašidla, Špindl, ale také premiérový snímek Světýlka.
Štědrý den vystřídá odpoledne Popelku a Pyšnou princeznu, večer pak americké komedie Sám doma a Cesta do Ameriky. Na Boží hod Prima uvede Ledové království, Hrátky s čertem a večer Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, na Štěpána se objeví Princezna na hrášku, Kráska a zvíře či Princ a Večernice.
Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce
Připraven je také speciální silvestrovský díl pořadu Inkognito, kam dorazí sváteční hosté včetně Jiřiny Bohdalové a na který naváže zvláštní vydání show Prima Partička. Streamovací platforma prima+ přidá do své nabídky třeba Přání Ježíškovi, Tajemství staré bambitky 2 i legendy jako Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty či Anděl Páně.
Svátky se prolnou všemi programy Primy, obzvláště stanicí Prima Love, která postupně uvede tituly Vánoční tajemství, Čokoládové Vánoce, Kdy jindy než o Vánocích, Tajemství vánočního dopisu, Vánoce jako z románu, Zataženo, místy Vánoce, Vánoční setkání s láskou, Nelíbej muže ve vánočním svetru nebo Tajemství vánočního jmelí.