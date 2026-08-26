Seriál Stvůry mapuje tři samostatné kriminální případy, které se postupně proplétají s osobním příběhem obou vyšetřovatelů. Autorem projektu je Jan Těšitel, který přivedl na svět i stejnojmenný film, jenž do kin vstoupil loni na podzim.
Po kině Stvůry přidají i seriál. Honí je opět Kristýna Ryška a Kryštof Hádek
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Mumie 40 %, Svět pod hlavou 65 %, Alois Nebel 80 %, Babygirl 50 %, Jack Ryan: V utajení 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Pouta 80 %, Temná věž 55 %, Wall Street: Peníze nikdy nespí 60 %, Across the Universe 70 %, Řeka 70 %
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Po kině Stvůry přidají i seriál. Honí je opět Kristýna Ryška a Kryštof Hádek
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