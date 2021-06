KOMENTÁŘ: To je fór! Jako by snad televizní nostalgie nebylo dost

Tudíž Prima Star nebude se svou pamětnickou dramaturgií nijak zvlášť vyčnívat. Pravda, hned úvodní položka prakticky neměnného programu, totiž německý seriál z 80. let Doktor z venkova, vykazuje český otisk pouze v osobě kameramana Viktora Růžičky, ale pak už Prima Star vyprazdňuje výhradně domácí regály.

Kdo se provětrá? Romantická sága Rodinná pouta, lékařský Modrý kód, odpoledne kuchařský servis v podání tria Prostřeno!, S Italem v kuchyni a Božské dorty od Markéty, v podvečer pokus o zpěv Carusošou a večer pak celý blok legrace neboli Nikdo není dokonalý, To je fór!, Polívka na víně a Trní.

Pro osvěžení paměti, jde o ankety s Jiřím Krampolem, anekdoty s Otou Jirákem a dvě talk show, s Bolkem Polívkou a Bárou Štěpánovou. Nic, bez čeho by se vyloženě nedalo žít.

Jenže výhodnost výprodejů již před Primou objevili její konkurenti. Taková Ordinace v růžové zahradě, před pár dny slavnostně „jakoby“ uzavřená a od příští sezony přesunutá s premiérovými díly na placený kanál Voyo, může na Nova Gold poskytovat pravidelnou dávku reprízových emocí až do skonání věků.

A co se týče ČT3, třeba jen s hudebně zábavnými pořady Možná přijde i kouzelník, Šance, Televarieté či Haló, tady Orchestr a balet ČST si rovněž vystačí nadosmrti, nemluvě už vůbec o střihových odvozeninách typu To nejlepší z nejlepšího ze silvestrovského večera (plus libovolný letopočet). Což je model, na kterém mohutně staví také TV Barrandov.

Pravda, stanici ČT3, která původně vznikla jako společník seniorů v době koronavirové pandemie, hrozí konec vysílání kvůli poslaneckému rozhodnutí ohledně financování veřejnoprávní obrazovky, jíž nechtějí prodloužit možnost částečného odpočtu DPH. Ale i kdyby se varování s koncem roku naplnilo, zase tak moc se nezmění, dotčené pořady se zkrátka rozpustí ve vlně nostalgie na zbylých kanálech.

Beztak už nyní se všechny plní muzeálními kousky. Seriály Malý pitaval, Comeback, Sanitka, Kriminálka Anděl, Temný Kraj, Policie Modrava... zatím chybějí pouze Chalupáři, aby televizní léto mohlo vypuknout ve své obvyklé uvzpomínané podobě.

Leckterý činorodý pamětník se možná ohradí. Kdo jim nakukal, že si chci opakovat staré fóry, dojímat se u zvětralých telenovel a juchat při dechovce, když coby moderní penzista 21. století sjíždím internet a ledovce?

Klid, takhle to komerční televize vůbec nemyslí. Třebaže mohou do omrzení opakovat, že český divák je konzervativní – což ve srovnání se světem opravdu je – a že mu pouze vycházejí vstříc, mají ve skutečnosti podstatnější motivaci.

Nakoupily totiž reklamu, kterou potřebují někde odehrát. Takže založí další tematický kanál, pokud možno s co nejnižšími provozními náklady. Filmový, sportovní, dokumentární? To už všechno máme, navíc se pro ně musí nakupovat práva.

Zatímco když vypleníte vlastní skladiště, s trochou nadsázky postačí chytlavá nálepka a jeden technik, který bude záznamy nasazovat. Na konci směny nejspíše hodně zasmušilý technik, protože tolik uprášené švandy se dá těžko vydržet.