„Každý den v týdnu nabídneme výrazný programový pilíř, od rodinných seriálů a kriminálek přes zábavu až po velké reality show a české filmy. Věříme, že si v naší podzimní nabídce vybere opravdu každý,“ uvádí programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Třetí řada detektivní show Zrádci bude na obrazovkách od září. Tvůrci slibují ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek. Zrádci a věrní se opět utkají na hradě Křivoklát pod taktovkou průvodce Vojty Kotka. Opět bude show v předpremiéře k vidění na platformě prima+.
Koncem srpna se na Primu vrací seriál Polabí s novými epizodami i novými postavami. Stejně tak bude pokračovat i detektivní série Zákony vlka se Stanislavem Majerem a Lindou Rybovou. Druhou řadu odstartuje i kriminálka Pod hladinou 2. Seriály budou na Primě a v předpremiéře na platformě prima+. Na obrazovky se rovněž vrací Zdeněk Pohlreich s premiérovými díly Ano, šéfe!
A diváci nepřijdou ani o stálice, jako jsou soutěže Máme rádi Česko, Inkognito a Prostřeno! nebo Show Jana Krause. Později v podzimní sezoně se mohou těšit na pokračování projektu Farma Vojty Kotka. Prima také nabídne zbrusu novou kriminálku Vraždy v Kutné Hoře, v níž Eva Podzimková ztvární kriminalistku, která se vedle případů musí vypořádat i s každodenními výzvami spojenými s výchovou dvojčat.
Streamovací platforma prima+ na podzim uvede například filmy Po večerce, 6 gramů a nejnovější film Jana Svěráka Pět švestek. Součástí podzimního schématu bude také pokračování dokumentární série Ve službě: Jménem zákona. Novinkou budou také Experti na vraždy, v nichž odborníci z různých oborů rozebírají skutečné kriminální případy. Téma manipulace, zneužívání důvěry i hledání viny otevře původní šestidílný seriál My nejsme sekta.
Nový kanál Prima sport i návrat Futuramy
Prima rozšiřuje své portfolio o nový sportovní kanál Prima sport, který zahájí vysílání 17. srpna. Nová stanice divákům nabídne domácí i zahraniční sportovní přenosy, studiové pořady a vlastní sportovní obsah.
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Prima sport startuje 17. srpna. Nový kanál naváže na Sporty TV
Premiéry chystají i další tématické kanály Primy. Na stanici Prima COOL se po více než desetileté pauze vrací Futurama. V novém kabátu přijede Autosalon s novou moderátorkou Štěpánkou Mottlovou. Pokračovat bude i Fotr na tripu.
Prima MAX například nabídne kultovní film Hrozba smrti a Zendaya zazáří v americkém romantickém sportovním dramatu Challengers. Prima KRIMI v září představí premiérové díly německo-chorvatské televizní kriminální série Vraždy ve Splitu. Prima LOVE zase telenovelou Všechny barvy lásky.
Podzimní novinkou na Prima ZOOM bude například třídílný cyklus Tajuplný svět zvuků s Davidem Attenboroughem či série o českých dobrodruzích Zapomenutí dobrodruzi českých dějin. Těšit se diváci mohou také na letošní český celovečerní dokument Uranové legendy.