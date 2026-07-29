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Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

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  12:57
Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou tvořil tři roky pár.

Zpěvák, skladatel a kytarista Glen Hansard zemřel v časných ranních hodinách v dublinské čtvrti Lucan. Osudnou se mu stala havárie na jeho motocyklu. Policie potvrdila, že Hansard byl ošetřen přímo na místě nehody, krátce poté byl ale bohužel prohlášen za mrtvého.

Hudebník Hansard se narodil 21. dubna 1970 v dělnické čtvrti Dublinu jménem Ballymun. Jeho otec pracoval jako hlídač parkoviště, matka prodávala u stánku s ovocem a před spaním malému Glenovi zpívala písně Leonarda Cohena. Lásku k hudbě si sebou nesl od útlého dětství.

Už není čas blbnout, říkal Glen Hansard. V Česku našel kus domova

Ve třinácti letech dal sbohem školskému vzdělávacímu systému a začal si vydělávat na živobytí hraním v dublinských ulicích. Kromě irských tradicionálů a folkových skladeb měl na repertoáru i vlastní písničky.

V roce 1990 založil skupinu The Frames a o rok později jej renomovaný režisér Alan Parker obsadil do hudebního filmu The Commitments, vyprávějící příběh irské soulové kapely.

Díky albu For The Birds z roku 2001 se The Frames dočkali průlomu nejen v domovském Irsku. Glenu Hansardovi se plnily první hudební sny – měl možnost se setkat a zazpívat si se svými idoly Bobem Dylanem nebo Van Morrisonem.

Ve stejném roce se poprvé podíval do Česka, odehrál zde tři koncerty. Vystoupil také na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, kde se seznámil s mladou talentovanou klavíristkou a zpěvačkou Markétou Irglovou. Tím započala jejich spolupráce, čítající společné koncerty, album pod hlavičkou The Swell Season a v roce 2006 film Once s písní Falling Slowly, za níž byli oceněni Oscarem.

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025, Praha).
Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025, Praha).
Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)
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K České republice měl Glen Hansard vřelý vztah. Vnímal ji podle vlastních slov jako domov a hovořil také o tom, že mu v mnohém připomíná Irsko. Měl rád také českou kulturu – název projektu The Swell Season ostatně upomíná na povídkovou sbírku Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

Od roku 2022 byl ženatý s finskou překladatelkou Maire Saaritsa, díky níž si vyzkoušel zcela novou životní roli – otcovství.

„Vždycky jsem myslel, že být otcem není nic pro mě. Že je mým posláním být trubadúrem a posílat do světa hudbu. Pak jsem ale poznal svou ženu a bylo mi okamžitě jasné, že s ní dítě mít budu. Že chci být otcem. Mé srdce se díky tomu rozrostlo do rozměrů, která slova nedokážou ani popsat. Mám pocit jako bych najednou trochu porozuměl většině světa. Těžko to popsat. Můžu jen říct: když víte, tak víte,“ svěřil se v roce 2023 v rozhovoru pro iDNES.cz.

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