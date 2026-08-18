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Přesvědčí ho milion alpak? Johnny Depp jedná o návratu do role Jacka Sparrowa

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  11:55
Je krásný, pochopitelně. Ostatně leží v Karibiku… Také ovšem umí být děsivý,...

Je krásný, pochopitelně. Ostatně leží v Karibiku… Také ovšem umí být děsivý, vražedný. Svatý Vincenc byl stvořen sopkou a je ničen sopkou. Erupce z roku 1902 zabila 1 680 lidí, v roce 2021 jich muselo být 16 tisíc evakuováno. Trochu jiné nebezpečí tu číhalo v přístavu Port Royal, když ho navštívil kapitán Jack Sparrow a jeho piráti z Karibiku. | foto: Falcon

Je krásný, pochopitelně. Ostatně leží v Karibiku… Také ovšem umí být...
Johnny Depp jako kapitán Jack Sparrow v Pirátech z Karibiku
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Ani za 300 milionů dolarů a milion alpak! Těmito slovy se zuby nehty bránil herec Johnny Depp účinkování v pokračování oblíbené série Piráti z Karibiku. Vše bude nejspíš nakonec jinak. Americký herec podle produkce šestého dílu aktuálně jedná o návratu do role drzého kapitána Jacka Sparrowa. Kdy se nový snímek na filmových plátnech objeví, prozatím není jasné.

„S Johnnym jednáme, pracujeme na scénáři a doufejme, že to zvládneme,“ nechal se podle webu The Guardian slyšet producent pirátské filmové ságy Jerry Bruckheimer.

Oblíbený herec poprvé ztvárnil přidrzlého a rumem nasátého kapitána Jacka Sparrowa pod hlavičkou studia Disney Pictures ve filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003). Zdatně zpodobněná role mu už k jeho tak úspěšně rozjeté kariéře přinesla nesmírnou popularitu i pořádný balík peněz. Celkově jeho charismatický pirát stal jeho nejziskovější rolí.

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První díl rodinného dobrodružného filmu, ve kterém se objevil společně s Orlandem Bloomem, Keirou Knightley nebo Geoffrey Rushem vydělal v celosvětových tržbách více než 650 milionů dolarů. Mezi lety 2006 a 2017 se objevil v dalších čtyřech pokračování. Úspěšná série tehdy dohromady v kinech vydělala více než 4,5 miliardy dolarů.

Rozvod v přímém přenosu

Bolestivou ránu jeho kariéře zasadilo v roce 2020 nařčení jeho bývalé manželky Amber Heardové z domácího násilí. Depp tehdy herečku žaloval pro pomluvu. V ostře sledovaném soudní procesu v roce 2022 nakonec soud rozhodl v hercův prospěch.

I přes presumpci nevinny do konečného verdiktu soudu však společnost Warner Bros. tlačila na Deppa, aby odstoupil z působení ve franšíze Fantastická zvířata. Zde ho nakonec v roli čaroděje Grindelwalda nahradil jeho dánský kolega Mads Mikkelsen.

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Po událostech, které herce donutily zpomalit, se na filmovém plátně objevil velmi poskrovnu. V historickém dramatu Jeanne du Barry - Králova milenka (2023) si zahrál Ludvíka XV., svůj hlas propůjčil do celovečerního animovaného filmu Johnny Puff: Tajná mise (2024). O jeho velký návrat se postará snímek Ebenezer: Vánoční koleda, na který se diváci mohou těšit v listopadu letošního roku. Kdy se však objeví znovu v roli kapitána Jacka Sparrowa, však dosud není jasné.

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