„S Johnnym jednáme, pracujeme na scénáři a doufejme, že to zvládneme,“ nechal se podle webu The Guardian slyšet producent pirátské filmové ságy Jerry Bruckheimer.
Oblíbený herec poprvé ztvárnil přidrzlého a rumem nasátého kapitána Jacka Sparrowa pod hlavičkou studia Disney Pictures ve filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003). Zdatně zpodobněná role mu už k jeho tak úspěšně rozjeté kariéře přinesla nesmírnou popularitu i pořádný balík peněz. Celkově jeho charismatický pirát stal jeho nejziskovější rolí.
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První díl rodinného dobrodružného filmu, ve kterém se objevil společně s Orlandem Bloomem, Keirou Knightley nebo Geoffrey Rushem vydělal v celosvětových tržbách více než 650 milionů dolarů. Mezi lety 2006 a 2017 se objevil v dalších čtyřech pokračování. Úspěšná série tehdy dohromady v kinech vydělala více než 4,5 miliardy dolarů.
Rozvod v přímém přenosu
Bolestivou ránu jeho kariéře zasadilo v roce 2020 nařčení jeho bývalé manželky Amber Heardové z domácího násilí. Depp tehdy herečku žaloval pro pomluvu. V ostře sledovaném soudní procesu v roce 2022 nakonec soud rozhodl v hercův prospěch.
I přes presumpci nevinny do konečného verdiktu soudu však společnost Warner Bros. tlačila na Deppa, aby odstoupil z působení ve franšíze Fantastická zvířata. Zde ho nakonec v roli čaroděje Grindelwalda nahradil jeho dánský kolega Mads Mikkelsen.
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Po událostech, které herce donutily zpomalit, se na filmovém plátně objevil velmi poskrovnu. V historickém dramatu Jeanne du Barry - Králova milenka (2023) si zahrál Ludvíka XV., svůj hlas propůjčil do celovečerního animovaného filmu Johnny Puff: Tajná mise (2024). O jeho velký návrat se postará snímek Ebenezer: Vánoční koleda, na který se diváci mohou těšit v listopadu letošního roku. Kdy se však objeví znovu v roli kapitána Jacka Sparrowa, však dosud není jasné.