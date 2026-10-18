„Chtěl bych, aby si diváci, kteří na ten film přijdou, řekli, že se v něm trochu našli. A v úplně nejlepším případě aby se zamysleli, jestli teď neudělají něco trochu jinak,“ říká režisér, který má na svém kontě úspěšné filmy Šeptej, Samotáři, Jedna ruka netleská, Grandhotel, Ve stínu, Dukla 61 a Zátopek.
Už v roce 2021 jste v rozhovoru pro týdeník TÉMA řekl, že se po době, kdy jste se věnoval historickým tématům, chystáte na návrat ke kořenům a natočíte komedii ze současnosti. Ta doba právě nastala?
Ano, a jsem za to rád. Vrátil jsem se tam, kde jsem začínal – k humoru. Neříkám, že toto je úplně čistokrevná komedie, ale je to film ze současnosti o lidech kolem mě a v tom jsem se cítil velice dobře.
Skoro by se nabízelo hovořit o Samotářích II…
To by bylo příliš riskantní. Ale mohu divákům slíbit, že to má určité prvky Samotářů. Nebyl to úplně záměr, ale jak jsem psal scénář, čím dál víc jsem viděl, že téma samoty ve velkém městě, které samozřejmě nezpracovává jenom film Samotáři, je moderním fenoménem. A tak mě to tam zase zaválo. Kamarádi, kteří četli scénář nebo viděli první verze filmu, říkali, že to trochu Samotáři II jsou. Když řekneme, že to má něco společného se Samotáři, nelžeme.
Mnoho z nich bylo také jednoduchých a trochu hloupých. Byli výborní, nicméně já myslím, že jejich dílo je trochu přeceňované a zidealizované.