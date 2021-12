O svátcích zvou do kina norská Popelka, vzkříšený Matrix a Zpívej 2

Název The Matrix Resurrections napovídá, že jde o vzkříšení, respektive zmrtvýchvstání fanouškovské trilogie, v níž se do hlavních rolí vracejí Keanu Reeves a Carrie-Anne Mossová. Děj se odehrává dvacet let po minulých událostech ve světě budoucnosti ovládaném stroji.

Titul Tři přání pro Popelku nese norská předělávka české klasiky Tři oříšky pro Popelku. V podstatě jde o věrnou kopii, která přidala pouze moderní znaky politické korektnosti a podmanivé severské scenérie. Libuši Šafránkovou vystřídala zpěvačka Astrid S.

Americký animovaný muzikál Zpívej 2 navazuje po pěti letech na vydařený první díl, který před pěti lety v pohádkové říši zvířat uspořádal kvůli záchraně divadla talentovou soutěž typu Superstar. Pokračování vypráví o pokusu, jak vrátit na scénu lví hudební legendu.

Silvestrovský předvečer pak přidá už jen jedinou novinku, romantickou slovensko-českou komedii Šťastný nový rok 2: Dobro došli. Minule její čtyři hrdinky řešily své milostné problémy během svátků na horách, nyní se vypraví do letního Chorvatska na svatbu jedné z nich.