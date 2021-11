Proti domácí romantické komedii Přání Ježíškovi vyrazí jen tři soupeři

Pod názvem Přání Ježíškovi se tají domácí remake úspěšné polské série, jejíž scénář přenesla do českých kulis slovenská režisérka Marta Ferencová. Ve sladkobolné komedii se potkali Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer či Eva Holubová a několik dětí.

Ze Slovenska pochází rovněž dokument Jak jsem se stala partyzánkou. Jeho autorka Vera Lacková odhaluje příběh vlastního pradědečka, romského partyzána, kterému vyvraždili celou rodinu, a současně nachází i jiné stopy zapomenutého romského odboje.

Horor Poslední noc v Soho natočil Edgar Wright v retrostylu nočních londýnských klubů 60. let. Právě z nich se vynoří zpěvačka, která tak dlouho vstupuje do snů současné studentky, až vzbudí její zvědavost a nebezpečnou touhu vypátrat, co se tehdy stalo.

Německá komedie Soused je režijní prací Daniela Brühla, který si po boku Petera Kurtha také zahrál hlavní roli. Představuje slavného herce, který se cestou na konkurz do Londýna zastaví v baru, kde zažije osudové setkání.

Mimo běžné premiérové čtvrtky se symbolicky od 17. listopadu budou promítat Drazí soudruzi!, mrazivý příběh ze Sovětského svazu 60. let, kdy pod vlivem stávky, jíž se účastní její dcera, ztrácí oddaná komunistka své ideály, jistoty i iluze.