Oscarový režisér vypustil do světa příběh, jehož hlavními hrdiny je trochu netradičně parta seniorů. Film se dívá na stáří odlehčeným avšak důstojným pohledem. Děj se z valné většiny vměstnal do stísněného prostředí malého katamaránu uprostřed řeckého souostroví, které snímku dává velmi příjemnou dovolenkovou atmosféru. Těšit se diváci můžou na plejádu ostřílených hereckých matadorů i velkou dávku neočekávaně vtipných situací.
Snímek originálním způsobem vypráví příběh pěti dobrodruhů, kteří se natruc stáří vydají za zážitky do míst, kde jim bylo kdysi dobře. Každý si přitom s sebou na výpravu do Egejského moře bere své vlastní životní trable – počínaje invaliditou přes neurodegenerativní onemocnění až po zlomené srdce.
„Chtěl jsem, aby se o tom stáří vyprávělo s legrací, protože to je jediná zbraň, kterou proti tomu máme. Zároveň ale, aby jim zůstala důstojnost a nedělali jsme si z nich jen prču,“ řekl pro iDNES.cz režisér Jan Svěrák.
Pětice ostřílených hereckých matadorů podle jeho slov nejlépe pracovala, když jim do hraní v podstatě nezasahoval. Zvláště pak ocenil herečku Lenku Termerovou, u které se mu potvrdilo, že co první klapka, to výkon na jedničku. Diváky mimo jiné svým výkonem dále potěší Jan Vlasák, Dana Syslová, Oldřich Kaiser, Petr Lněnička nebo Petra Špalková.
Vedle zmiňovaného hereckého obsazení dorazila na premiérové promítání i řada speciálních hostů – Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř nebo Tomáš Klus s chotí Tamarou.
„Já myslím, že film je skvělý a všichni by ho měli vidět, protože má výborný scénář, pan Svěrák je, jak známo, výborný režisér, a pak tam hrajeme my všichni – parta snů,“ uvedla na premiéře Lenka Termerová.
Film je podle jejích slov určený všem generacím a každý si zde najde to své. „Já myslím, že je to všechno pro mladý,“ odvětil naopak její herecký kolega Oldřich Kaiser. „Je to action, moře tam bouří, náš nejmladší herec Petr Kostka ten bouřil, až jsem ho musel jako kapitán usměrňovat, aby se nepřevrátila loď,“ dodal s humorem člen seniorské plavby.
Přestože se herci přesně drželi připraveného scénáře, došlo během natáčení i k řadě legrácek, u kterých však Kaiser lituje, že se nakonec do filmu nedostaly. „Jak jsem vypozoroval, tak publikum se i usmívalo a smálo dokonce. Viděl jsem posledních 15 minut a slzel jsem. Ne snad, že by ten film byl špatnej, ale tak mě to dojalo,“ dodává herec a rozhodně se nemýlil.
Diváci při premiéře v sále pravidelně propukali v smích nad pečlivě vystavěnými momenty spojenými nejen s komplikacemi stáří. Rebelující staroušci ve filmu pobaví laskavým humorem i zcela absurdními situacemi. Snímek točený z dominantní části na palubě malého katamaránu doprovází navíc velmi příjemná atmosféra, která dělá z díla odpočinkovou letní komedii.
Oproti snadno zapomenutelným českým filmům stejného žánru z posledních let, ve kterých z velké části narazí diváci na stále stejné herecké složení, se Janu Svěrákovi podařilo natočit snímek, který pohladí po duši a ukáže divákům, že nikdy není na nic pozdě.