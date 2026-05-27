Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Autor:
  10:21
V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující seniory i zástupci tvůrčího týmu, kteří diváky při prvotním promítání přivítali postupně hned ve třech sálech kina. Na promítání dorazil také režisérův otec Zdeněk se svým životním souputníkem Jaroslavem Uhlířem.

Oscarový režisér vypustil do světa příběh, jehož hlavními hrdiny je trochu netradičně parta seniorů. Film se dívá na stáří odlehčeným avšak důstojným pohledem. Děj se z valné většiny vměstnal do stísněného prostředí malého katamaránu uprostřed řeckého souostroví, které snímku dává velmi příjemnou dovolenkovou atmosféru. Těšit se diváci můžou na plejádu ostřílených hereckých matadorů i velkou dávku neočekávaně vtipných situací.

Snímek originálním způsobem vypráví příběh pěti dobrodruhů, kteří se natruc stáří vydají za zážitky do míst, kde jim bylo kdysi dobře. Každý si přitom s sebou na výpravu do Egejského moře bere své vlastní životní trable – počínaje invaliditou přes neurodegenerativní onemocnění až po zlomené srdce.

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

„Chtěl jsem, aby se o tom stáří vyprávělo s legrací, protože to je jediná zbraň, kterou proti tomu máme. Zároveň ale, aby jim zůstala důstojnost a nedělali jsme si z nich jen prču,“ řekl pro iDNES.cz režisér Jan Svěrák.

Pětice ostřílených hereckých matadorů podle jeho slov nejlépe pracovala, když jim do hraní v podstatě nezasahoval. Zvláště pak ocenil herečku Lenku Termerovou, u které se mu potvrdilo, že co první klapka, to výkon na jedničku. Diváky mimo jiné svým výkonem dále potěší Jan Vlasák, Dana Syslová, Oldřich Kaiser, Petr Lněnička nebo Petra Špalková.

Vedle zmiňovaného hereckého obsazení dorazila na premiérové promítání i řada speciálních hostů – Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř nebo Tomáš Klus s chotí Tamarou.

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně s Danou Syslovou, Petrem Kostkou a Petrem Lněničkou. (26. května 2026)
Premiéra filmu Pět švestek. (26. května 2026)
Zdeněk, Jan a František Svěrákovi na premiéře filmu Pět švestek. (26. května 2026)
Oldřich Kaiser na premiéru filmu Pět švestek symbolicky dorazil v námořnickém triku. (26. května 2026)
30 fotografií

„Já myslím, že film je skvělý a všichni by ho měli vidět, protože má výborný scénář, pan Svěrák je, jak známo, výborný režisér, a pak tam hrajeme my všichni – parta snů,“ uvedla na premiéře Lenka Termerová.

Film je podle jejích slov určený všem generacím a každý si zde najde to své. „Já myslím, že je to všechno pro mladý,“ odvětil naopak její herecký kolega Oldřich Kaiser. „Je to action, moře tam bouří, náš nejmladší herec Petr Kostka ten bouřil, až jsem ho musel jako kapitán usměrňovat, aby se nepřevrátila loď,“ dodal s humorem člen seniorské plavby.

Přestože se herci přesně drželi připraveného scénáře, došlo během natáčení i k řadě legrácek, u kterých však Kaiser lituje, že se nakonec do filmu nedostaly. „Jak jsem vypozoroval, tak publikum se i usmívalo a smálo dokonce. Viděl jsem posledních 15 minut a slzel jsem. Ne snad, že by ten film byl špatnej, ale tak mě to dojalo,“ dodává herec a rozhodně se nemýlil.

Svěrák před lety sekl s filmařinou. Ale nevydržíte nic nedělat, vysvětluje návrat

Diváci při premiéře v sále pravidelně propukali v smích nad pečlivě vystavěnými momenty spojenými nejen s komplikacemi stáří. Rebelující staroušci ve filmu pobaví laskavým humorem i zcela absurdními situacemi. Snímek točený z dominantní části na palubě malého katamaránu doprovází navíc velmi příjemná atmosféra, která dělá z díla odpočinkovou letní komedii.

Oproti snadno zapomenutelným českým filmům stejného žánru z posledních let, ve kterých z velké části narazí diváci na stále stejné herecké složení, se Janu Svěrákovi podařilo natočit snímek, který pohladí po duši a ukáže divákům, že nikdy není na nic pozdě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

27. května 2026  10:21

Trh s uměním je iluze, hlásí nejslavnější padělatel Beltracchi. Teď vystavuje v Praze

Premium
Německý malíř Wolfgang Beltracchi v Obecním domě v Praze. Jeho výstava s názvem...

V mládí ho otec naučil restaurátorské techniky. O několik let později se Wolfgang Beltracchi proslavil jako padělatel umění po celém světě. Původně se přitom chtěl živit filmem. „Byl to určitý druh...

27. května 2026

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

26. května 2026  21:28

RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové

50 %
Z filmu Mrzutá rybka

Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy...

26. května 2026  16:49

GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji

Premium
Režisér Jan Hřebejk přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...

26. května 2026

Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality

Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?

Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s...

26. května 2026  11:23

Milostný dopis fanouškům. Nothing But Thieves chystají svůj největší koncert u nás

Kapela Nothing But Thieves

Pražská trajektorie je jasná. Britská indie rocková kapela Nothing But Thieves se vypracovala od MeetFactory, přes Roxy a Forum Karlín až do O2 universa. Zahraje zde 22. ledna příštího roku.

26. května 2026

Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let

Rukopis J. Foglara románu Strach nad Bobří řekou

Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...

26. května 2026  10:25

KOMENTÁŘ: Nenávidí Putina, tak ztrestal Čechova. A co třeba spálit Bibli?

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Řekněme, že někomu vadí současná politika Izraele. Roztrhá tudíž Bibli pouze proto, že ji podle dostupných pramenů sepsali vesměs etničtí Židé? Zní to nesmyslně, nicméně výrok respektovaného herce...

26. května 2026

Odešel saxofonový obr. Americkému jazzmanovi Rollinsovi bylo 95 let

Didier Jallais: Sonny Rollins (1. místo v soutěži Jazz World Photo 2014)

Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední...

26. května 2026  6:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Nejtemnější foglarovka. Vyhrajte v kvízu román Strach nad Bobří řekou

Strach nad Bobří řekou

Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné Foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...

vydáno 26. května 2026

Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí

Kateřina Falbrová a Maya Kintera

Pořady inspirované skutečnými událostmi jsou žádané, občas ale mohou nevhodně zasáhnout do soukromí lidí, kterých se týkají. Stalo se to třeba u filmu Sbormistr, kde oběť vymohla soudně zákaz...

25. května 2026  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.