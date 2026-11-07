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Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Tomáš Šťástka
  10:21
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Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)

Robert Pattinson (New York, 1. března 2022) | foto: Reuters

Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Robert Pattinson v Los Angeles na premiéře filmu Drama (17. března 2026)
Jack Lowden jako pan Darcy
Nicholas Hoult na premiéře filmu Nosferatu (Londýn, 4. prosince 2024)
18 fotografií
Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se závěrečného castingu účastnili i Robert Pattinson a Nicholas Hoult.
Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)
Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Robert Pattinson v Los Angeles na premiéře filmu Drama (17. března 2026)
Jack Lowden jako pan Darcy
18 fotografií

Situace na bojišti je stále nejistá. Původní zaručené náznaky, že se novým Bondem stane šestatřicetiletý Angličan Callum Turner, vystřídaly zaručené náznaky, že casting vyhrál šestatřicetiletý Angličan Josh O’Connor. Nezapomeňme tedy raději ani na šestatřicetiletého Skota Jacka Lowdena, který podle stejně zaručených náznaků měl patřit k finální trojici absolvující kamerové zkoušky.

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Nevíme tedy stále nic. Respektive toho víme ještě méně, neboť filmový server Variety aktuálně přišel s dalšími jmény. Výše zmíněné náznaky totiž poukazovaly, že finální testy neabsolvovala trojice, ale „čtveřice či pětice“.

Variety nyní uvedl, že se finální rozhodování týká i šestatřicetiletého Angličana Nicholase Houlta a - velice překvapivě - čtyřicetiletého Roberta Pattinsona.

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„Oba britští herci rozhodně mají předpoklady ke ztvárnění uhlazeného špiona,“ píše Variety. „A taktéž mají velmi dobré povědomí, co obnáší práce na velkých filmových sériích,“ dodává v narážce na to, že Pattinson byl tváří franšíz Stmívání i Harry Potter a ztvárňuje nejnovější filmovou inkarnaci Batmana. Hoult pak hraje postavu Lexe Luthora ve filmech o Supermanovi a objevil se i v prequelové trilogii X-Menů.

Pattinsonovo jméno je přesto trochu šokem. Do případné role Bonda by sice nevstoupil jako nejstarší herec (Rogeru Moorovi bylo v čase premiéry snímku Žít a nechat zemřít už 45 let, Pierce Brosnan oslavil před premiérou Zlatého oka 42. narozeniny), ovšem vzhledem k tomu, že série plánuje nový start, to nedává příliš smysl. Zároveň tvůrci obvykle vybírali tváře, které nejsou tak celosvětově známé, aby mohly s rolí lépe růst a srůst. Vzpomeňme si, kdo před pětadvaceti lety věděl, že vůbec existuje nějaký Daniel Craig.

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Naopak pro Pattinsona může hrát fakt, že režisérem nové bondovky bude Denis Villeneuve. Tedy tvůrce, se který herec nedávno spolupracoval na očekávaném snímku konce roku - třetí Duně.

Podle Variety o roli dříve jednal i Harry Styles a jednačtyřicetiletý Theo James. Věk tedy patrně nebude pro nové producenty slavné série zásadní položkou.

Kdy se jméno nového Bonda dozvíme, zatím jasné není. Bude to nejspíše ještě letos. Do té doby však patrně ještě vyplave na povrch několik „zaručených náznaků“.

Chtěli byste vidět Roberta Pattinsona v roli Jamese Bonda?

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