Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac

Predrag Bjelac | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Josef Hympl
  20:00
Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi nepřehlédnutelný. Jak rodákovi z Bělehradu pomohla v jeho počátcích v Praze česká prababička? A jak vzpomíná na roli smrtijeda Igora Karkarova v oblíbené sérii o Harrym Potterovi?

Poslední role, v níž vás mohou čeští a slovenští diváci vidět, je šestidílná detektivní série Bora. Tentokrát jste se vymanil z rolí mafiánů, které vám většinou tuzemské produkce přisuzují. Hrál jste strážce majáku. Byla to pro vás příjemná změna?
Práce na tomhle seriálu byla celkově zajímavá. Už třeba jenom proto, že se nenatáčelo v Čechách, ale exteriéry v Chorvatsku a interiéry v Bratislavě. Skoro celý děj se odehrává na historickém majáku, kde se stane zločin při velké bouři, které se u nás přezdívá bura. Slovensky je to bora a v češtině bóra. Nikdo nemůže odjet ani se spojit s vnějším světem. Je jasné, že vrahem musí být jeden z přítomných.

Je to tak trochu ve stylu starých detektivek Agathy Christie a hraje v tom plejáda českých a slovenských herců (Vojtěch Kotek, Tomáš Maštalír, Klára Melíšková, Jan Révai, Maroš Kramár, Aňa Geislerová a další, pozn. red.). Konečně nehraji mafiána, ovšem úplně nějaká bezproblémová postava to taky není. Všichni jsme z toho zločinu podezřelí.

Devadesátá léta byla v Praze neuvěřitelně svobodná doba ve všech ohledech. Tady bylo jedno, jestli jste Chorvat, Srb nebo Černohorec.

