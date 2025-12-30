Před 15 lety zemřel hlasatel Miloš Frýba. Kult muže s kamenným výrazem rozvíjejí punkeři

Frýba patřil mezi ikony českých a slovenských obrazovek 70. a 80. let 20. století. Jako programový hlasatel působil v tehdejší Československé televizi dvacet let, byl přitom prvním mužem v této profesi.
Po roce 1990 sice z obrazovek zmizel, ale v televizi dál působil jako režisér.
Frýba, rodák z vesničky Libáň nedaleko Jičína (18. března 1945), se vyučil elektromechanikem. V bouřlivém roce 1968 nastoupil do Československé televize, kde pracoval jako elektroefektář, tudíž měl na starosti různé efekty a animace. O rok později uspěl ve výběrovém řízení na hlasatele Televizních novin. Mladý technik ale nakonec tuto funkci odmítl na popud své rodiny.
V nastupujících 70. letech ale získal práci jako zpravodajský hlasatel druhého programu, kde se osvědčil a vypracoval se na pozici moderátora pódiových pořadů. Po dvou letech uspěl v dalším konkursu a přešel na první program.
Až do sametové revoluce Frýba uváděl pořady. Musel se učit dlouhé texty nazpaměť, protože televize tehdy neměla k dispozici čtecí zařízení. „Nachodil jsem spoustu kilometrů po chodbách,“ vzpomínal v jednom rozhovoru.
Zemřel legendární hlasatel Miloš Frýba
Legendární hlasatel například uváděl dětský pořad Večerníček. Kultovní se staly také jeho zprávy v 8:50. Někdo jej vnímal jako symbol normalizace, protože muž s kamenným výrazem den co den s neměnností informoval diváky.
Legendární televizní hlasatel Miloš Frýba jde do důchodu
Pravdou je, že po roce 1990 přestal působit na televizních obrazovkách a odešel do pozadí. V televizi pracoval jako režisér dne až do roku 2008.
Přijali ho punkeři, pořádají Frýbestr
Jméno Miloše Frýby ale dostalo v 80. letech ještě jiný rozměr. Za svého jej přijala generace punkerů, kteří pořádali různé recesistické akce se jménem známého hlasatele. A skinheadská kapela Orlík zase v 90. letech vydala album Miloš Frýba for president.
Pankáči ale skinheady odmítli a pokračovali v rozvíjení kultu. Od roku 1990 se pořádá akce Frýbestr. Koná se 25. ledna v dejvické nádražní restauraci, pevně daný je i čas.
Dostaveníčko začíná v 8:50, tedy v dobu, kdy Frýba hlásil zprávy. Sám hlasatel svůj kult nekomentoval, ale jak říkají jeho přátelé: „Miloval kanadské žertíky a vtipy.“