Před 15 lety se zrodil fenomén. Hra o trůny se nebála porušit základní pravidlo

Matouš Waller
  10:26
Osm let vysílání neochvějně vrylo promyšlený svět s desítkami postav a rozmanitou historií do srdcí fanoušků. První díl seriálu Hra o trůny zveřejnila streamovací platforma HBO přesně před patnácti lety. Dnes stanice vysílá hned dva seriálové prequely.
Železný trůn obklopený dračími plameny. Hra o trůny, 8. série, 6. část. | foto: HBO

Z finále seriálu Hra o trůny
Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová) a vytoužený Železný trůn,v ruinách...
Velitelka královské stráže Brienne z Tarthu (Gwendoline Christieová). Hra o...
21 fotografií

Fantasy seriál během osmi řad čítajících 73 epizod rozprostřených do osmi let diváky provedl složitým spletencem mocných rodů soupeřících o vládu nad sedmi královstvími. První díl americká kabelovka HBO zveřejnila přesně před patnácti lety, 17. dubna 2011.

Fantasy seriál sledující dění ve fiktivním Západozemí i za Úzkým mořem divákům učaroval. Popularitu mu přinesl komplexní příběh s promyšleným světem a propracovanou historií, který se neštítil fanoušky „zradit“ smrtí některé z jejich oblíbených (a nezřídka i stěžejních) postav. Což je porušení základního pravidla každého seriálu.

Ději prošpikovanému intrikami dodávala šmrnc i směsice násilných a erotických scén doplněných skvělou hudbou, to celé zasazené do úchvatných scenérií. Řada fanoušků tak ve stopách seriálu vyrazila objevovat filmové lokace na Maltu, Island, ale i do Chorvatska nebo Irska.

Projekt s nejširším hereckým obsazením z celé tvorby HBO si však připsal i rekordní ztráty kvůli pirátskému sledování. Jen sedmá řada zaznamenala přes miliardu neoficiálních zhlédnutí. Závěrečná epizoda měla premiéru 19. května 2019.

Závěr vyvolal odpor

Extrémní popularita seriálu se podepsala i na „prosáknutí“ fiktivního světa do toho žitého. V dobách největší popularity Hry o trůny dostaly desítky dětí nadšených fanoušků jméno podle ústředních postav seriálu.

Stejně tak byla Hrou o trůny inspirována pojmenování tří nově objevených druhů brouků, víno dostalo jméno po fiktivním regionu Dorne. Gratulace ke zvolení nového fiktivního krále od českého ministerstva zahraničí už pak byla jen bonusem.

Popularitu narušila až závěrečná osmá řada, které fanoušci vytkli řadu nedostatků. „Poslední sérii diváci kritizovali za odklon od původní kvality,“ napsala tehdy kritička iDNES.cz Mirka Spáčilová v komentáři k finálovým dílům.

Divákům vadila hlavně slábnoucí logičnost a promyšlenost příběhu nebo jednání neodpovídající charakteru postav. Už během vysílání tak vznikla petice fanoušků za přetočení série. Za měsíc od zveřejnění prvního dílu se pod ní objevilo přes sedm set tisíc podpisů.

Příběh neskončil

Celý seriál je adaptací dosud nedokončené knižní ságy Píseň ledu a ohně amerického spisovatele George R. R. Martina. Sám se k zakončení seriálu opakovaně vyjádřil – a i scénáristům prozradil, jak míní celou ságu uzavřít. V rozhovorech se pak autor vždy dušuje, že se při psaní knih nehodlá nechat ovlivnit závěrem seriálu.

Právě první kniha pak dala jméno celému seriálu. Adaptace pro kabelovou televizi HBO se zhostilo duo producentů David Benioff a D. B. Weiss. Ta se podílela i na scénáři, stejně jako sám autor předlohy.

Příběhy ze Západozemí však závěrečným šestým dílem osmé řady zdaleka neskončily. Už v průběhu natáčení i později vznikla celá řada her založená na dění seriálu. Nejvíce ohlasů získal téměř před rokem vydaná počítačová (a mobilní) hra Game of Thrones: Kingsroad.

Už před čtyřmi lety také HBO vypustila prequel Rod Draka a loni v lednu také nový seriál Rytíř Sedmi království, rovněž sledující dění dávno před událostmi Hry o trůny.

Vstoupit do diskuse

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají režisér Hřebejk i politici

Jan Potměšil

Odchod herce Jana Potměšila zasáhl nejen jeho kolegy z umělecké branže, soustrast vyjádřili také politici. Režisér Jan Hřebejk například vyzdvihl to, jak Potměšil celý život pomáhal ostatním, a...

17. dubna 2026  9:57

Přežití byla druhá šance, vzpomínal Potměšil s Kuklovou na drsné životní zkoušky

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

17. dubna 2026  8:55

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:53

Žena mnoha tváří, talentů i Českých lvů. Aňa Geislerová slaví jubileum

Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes...

Eliška v Želarech, milenka Jozefa Gabčíka, Olga Havlová, Božena Němcová a nejčerstvěji matka syna s Downovým syndromem ve filmu Karavan. To je jen zlomek z dlouhého výčtu rolí, jimž nesmazatelně...

17. dubna 2026  8:39

KVÍZ: Aňa Geislerová má padesátiny. Vybavíte si momenty z jejího života?

Anna Geislerová na udílení cen Český lev (Praha, 9. března 2024)

Žena mnoha talentů, držitelka pěti Českých lvů i státního vyznamenání. Herecká stálice Aňa Geislerová slaví 17. dubna své kulaté padesáté narozeniny. Otestujte si v kvízu znalosti o jejím životě i...

vydáno 17. dubna 2026

Božská Božena. Divadlo Kampa představilo hru o životě spisovatelky Němcové

Petr Herold a Iveta Dušková v inscenaci Divadla Kampa Božská Božena

Divadlo Kampa uvedlo ve středu premiérově na svých prknech představení Božská Božena. Příběh o strastech, radostech a láskách významné české spisovatelky Boženy Němcové. Hlavní a zároveň jediné...

16. dubna 2026  17:24

Sbaleno na věčnost. Výtvarník Gemrot navrhl památník obětem holokaustu

Nový pomník připomínající oběti holokaustu byl odhalen při příležitosti...

V parku u Chodovské tvrze na Jižním Městě v Praze 11 nově stojí památník, který připomíná 20 obětí holokaustu z Chodova a Hájů. Jeho autorem je umělec Jan Gemrot, který navrhl sloupovou skulpturu....

16. dubna 2026  16:42

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

16. dubna 2026

Dystopie a pasti patriarchátu. Do Prahy přijede zpěvačka Melanie Martinez

Zpěvačka Melanie Martinez

Americká zpěvačka Melanie Martinez přiveze 24. září do pražské O2 areny zbrusu nový program, který doprovází její nové album Hades. Fanoušci se dle organizátorů mají těšit na audiovizuálně působivý...

16. dubna 2026  15:01

Když se v příběhu nudím, někdo umře, říká Scarlett Wilková. Od covidu se nezastavila

Premium
Scarlett Wilková

Inspirace přišla nečekaně, uprostřed covidu. Novinářku a spisovatelku Scarlett Wilkovou tehdy přepadl zvláštní pocit, že musí ve svém životě něco změnit, a tak usedla k psaní prvního románu. Od té...

RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok

Muzikál Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým

Živá hudba a pěvecký výkon Anny Prášilové Fialové je hlavním lákadlem komorního muzikálu, který nastudovalo pražské Divadlo Hybernia. Křehké dílo originálním způsobem vyprávějící právě o křehkosti...

16. dubna 2026  12:44

Putin měnil zákony roky, Trump dělá vše ilegálně a rychleji, líčí režisér filmu Pan Nikdo

Premium
Americký režisér David Borenstein, jeden z autorů filmu Pan Nikdo proti...

Dokument Pan Nikdo proti Putinovi dobyl svět a vynesl režisérovi Davidu Borensteinovi Oscara. V rozhovoru pro iDNES.cz tvůrce varuje, že zatímco Putin upevňoval moc více než dekádu, ve Spojených...

16. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.