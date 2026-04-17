Fantasy seriál během osmi řad čítajících 73 epizod rozprostřených do osmi let diváky provedl složitým spletencem mocných rodů soupeřících o vládu nad sedmi královstvími. První díl americká kabelovka HBO zveřejnila přesně před patnácti lety, 17. dubna 2011.
|
Fantasy seriál sledující dění ve fiktivním Západozemí i za Úzkým mořem divákům učaroval. Popularitu mu přinesl komplexní příběh s promyšleným světem a propracovanou historií, který se neštítil fanoušky „zradit“ smrtí některé z jejich oblíbených (a nezřídka i stěžejních) postav. Což je porušení základního pravidla každého seriálu.
Ději prošpikovanému intrikami dodávala šmrnc i směsice násilných a erotických scén doplněných skvělou hudbou, to celé zasazené do úchvatných scenérií. Řada fanoušků tak ve stopách seriálu vyrazila objevovat filmové lokace na Maltu, Island, ale i do Chorvatska nebo Irska.
|
Projekt s nejširším hereckým obsazením z celé tvorby HBO si však připsal i rekordní ztráty kvůli pirátskému sledování. Jen sedmá řada zaznamenala přes miliardu neoficiálních zhlédnutí. Závěrečná epizoda měla premiéru 19. května 2019.
Závěr vyvolal odpor
Extrémní popularita seriálu se podepsala i na „prosáknutí“ fiktivního světa do toho žitého. V dobách největší popularity Hry o trůny dostaly desítky dětí nadšených fanoušků jméno podle ústředních postav seriálu.
|
Stejně tak byla Hrou o trůny inspirována pojmenování tří nově objevených druhů brouků, víno dostalo jméno po fiktivním regionu Dorne. Gratulace ke zvolení nového fiktivního krále od českého ministerstva zahraničí už pak byla jen bonusem.
Popularitu narušila až závěrečná osmá řada, které fanoušci vytkli řadu nedostatků. „Poslední sérii diváci kritizovali za odklon od původní kvality,“ napsala tehdy kritička iDNES.cz Mirka Spáčilová v komentáři k finálovým dílům.
|
Divákům vadila hlavně slábnoucí logičnost a promyšlenost příběhu nebo jednání neodpovídající charakteru postav. Už během vysílání tak vznikla petice fanoušků za přetočení série. Za měsíc od zveřejnění prvního dílu se pod ní objevilo přes sedm set tisíc podpisů.
Příběh neskončil
Celý seriál je adaptací dosud nedokončené knižní ságy Píseň ledu a ohně amerického spisovatele George R. R. Martina. Sám se k zakončení seriálu opakovaně vyjádřil – a i scénáristům prozradil, jak míní celou ságu uzavřít. V rozhovorech se pak autor vždy dušuje, že se při psaní knih nehodlá nechat ovlivnit závěrem seriálu.
|
Právě první kniha pak dala jméno celému seriálu. Adaptace pro kabelovou televizi HBO se zhostilo duo producentů David Benioff a D. B. Weiss. Ta se podílela i na scénáři, stejně jako sám autor předlohy.
Příběhy ze Západozemí však závěrečným šestým dílem osmé řady zdaleka neskončily. Už v průběhu natáčení i později vznikla celá řada her založená na dění seriálu. Nejvíce ohlasů získal téměř před rokem vydaná počítačová (a mobilní) hra Game of Thrones: Kingsroad.
|
Už před čtyřmi lety také HBO vypustila prequel Rod Draka a loni v lednu také nový seriál Rytíř Sedmi království, rovněž sledující dění dávno před událostmi Hry o trůny.