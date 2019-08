VIDEO: Čím méně svobody, tím více se souloží, připomínají Pražské orgie

Za představitele ústředních rolí Pražských orgií si režisérka filmů Čas sluhů, Fotograf nebo Bestiář vybrala kanadského herce Jonase Chernicka a ruskou herečku Kseniyi Rappoportovou. Příběh diváka zavádí do poloviny sedmdesátých let, kdy do Prahy přijíždí spisovatel Nathan Zuckerman, Rothovo alter ego.

Zde má za úkol zachránit rukopisy doposud nevydané knihy. Setkání s nezkrotnou Olgou a dekadentním prostředím tehdejších večírků jej však zatáhne mnohem hlouběji do běhu událostí, než předpokládal.

„Adaptovat knihu pro film je vždycky těžké, protože literatura už z principu pracuje s jinými vyjadřovacími prostředky. Již od počátku se mi líbilo, že jde o pohled cizince, Američana, který proniká do české mentality. Proto pro mě bylo důležité ve filmu udržet jeho podhled na tehdejší československou společnost, na to, jak se jednotliví lidé byli schopni zachovat,“ říká režisérka.

Ve filmu se proto kvůli zachování autenticity hovoří kromě češtiny i anglicky. Do kin půjde film ve dvou jazykových verzích – originální anglická verze s titulky a verze s českým dabingem.

Z českých herců ve filmu anglicky promluví třeba Pavel Kříž, Miroslav Táborský nebo Jiří Havelka. V rolích Václava Havla a Ludvíka Vaculíka se ve filmu objeví Viktor Dvořák a Jakub Wehrenberg. Práva k natočení filmu režisérce Ireně Pavláskové poskytl sám spisovatel Philip Roth. Zemřel loni v květnu.