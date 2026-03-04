Pražská kina Edison a Lucerna se zařadila mezi stovku nejlepších na světě

  18:56
Pražský Edison Filmhub a kino Lucerna se dostaly do žebříčku 100 nejlepších kin světa podle magazínu Time Out. Zařadily se tak po bok slavných filmových sálů v Tokiu, Paříži či Los Angeles. Informovala o tom Anna Mikolandová ze společnosti Film Europe.
Zásah kvůli hlášené bombě před budovou Lucerny. (20. března 2025)

Zásah kvůli hlášené bombě před budovou Lucerny. (20. března 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Pražské kino Edison (12. srpna 2025)
Pražské kino Edison (12. srpna 2025)
Pražské kino Lucerna (12. srpna 2025)
Pražské kino Lucerna (22. ledna 2018)
Magazín Time Out označil kino Edison za intelektuální filmový uzel. Umístilo se na 75. místě, Lucerna na 62. pozici. U Lucerny, která je kinem od roku 1909, recenzentka ocenila atmosféru fin de siécle, architekturu secese a art deco.

Zakladatel a kreativní ředitel distribuční společnosti Film Europe, která provozuje Edison Filmhub, Ivan a Dominik Hroncovi uvedli, že se sedm let snaží promítat kvalitní filmy v jedinečné funkcionalistické architektuře s nábytkem inspirovaným bauhausem a také s výběrovou kávou i s lidským přístupem.

„Přinášíme zážitek, pro který se k nám vracejí ti nejdůležitější - naši diváci a zákazníci. Především díky nim může naše unikátní kino a kavárna fungovat. Do žebříčku jsme se jako jedno z nejmladších kin v Praze dostali společně s nejstarším pražským kinem - kinem Lucerna,“ uvedli Hroncovi.

Dnešní kino Lucerna je vyhledávané kvůli premiérám filmů, disponuje velkým hledištěm a velkou kavárnou. Dramaturgie se zaměřuje na širokou veřejnost i na náročného diváka.

Kino si kvůli jeho významu v Praze i jeho poloze v paláci Lucerna na Václavském náměstí nedávno vybrali pozůstalí jako působivé místo pro poslední rozloučení se zesnulou hereckou legendou Janou Brejchovou.

Edison Filmhub v lednu otevřel sesterský prostor Edison v Bratislavě. Tamní kino s dvěma sály a kavárnou podle Hronce vznikalo šest let v Baštové ulici ve slovenském hlavním městě.

