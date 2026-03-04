Magazín Time Out označil kino Edison za intelektuální filmový uzel. Umístilo se na 75. místě, Lucerna na 62. pozici. U Lucerny, která je kinem od roku 1909, recenzentka ocenila atmosféru fin de siécle, architekturu secese a art deco.
Zakladatel a kreativní ředitel distribuční společnosti Film Europe, která provozuje Edison Filmhub, Ivan a Dominik Hroncovi uvedli, že se sedm let snaží promítat kvalitní filmy v jedinečné funkcionalistické architektuře s nábytkem inspirovaným bauhausem a také s výběrovou kávou i s lidským přístupem.
„Přinášíme zážitek, pro který se k nám vracejí ti nejdůležitější - naši diváci a zákazníci. Především díky nim může naše unikátní kino a kavárna fungovat. Do žebříčku jsme se jako jedno z nejmladších kin v Praze dostali společně s nejstarším pražským kinem - kinem Lucerna,“ uvedli Hroncovi.
Dnešní kino Lucerna je vyhledávané kvůli premiérám filmů, disponuje velkým hledištěm a velkou kavárnou. Dramaturgie se zaměřuje na širokou veřejnost i na náročného diváka.
Kino si kvůli jeho významu v Praze i jeho poloze v paláci Lucerna na Václavském náměstí nedávno vybrali pozůstalí jako působivé místo pro poslední rozloučení se zesnulou hereckou legendou Janou Brejchovou.
Edison Filmhub v lednu otevřel sesterský prostor Edison v Bratislavě. Tamní kino s dvěma sály a kavárnou podle Hronce vznikalo šest let v Baštové ulici ve slovenském hlavním městě.