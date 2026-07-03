Jaký je váš nejsilnější zážitek z Varů? Pilsner Urquell sbírá festivalové příběhy

Každý, kdo někdy zažil festival ve Varech, ví, že se sem nejezdí jen za filmy. Každý ročník má své hvězdy, premiéry nebo překvapení, ale to nejcennější často vzniká úplně mimo promítací sály, připomíná partnerské pivo festivalu.
Někdo nikdy nezapomene na první film. Jiný na noc, kdy se debata o filmu protáhla až do svítání. Pro někoho je největším zážitkem každoroční setkání s přáteli, se kterými se vídá právě jen během festivalu. A právě o takové příběhy jde letos Plzeňskému Prazdroji.
Co byste na KVIFF nikdy neměnili?
Pilsner Urquell vyzývá návštěvníky festivalu, aby natočili krátké video a odpověděli na jednoduchou otázku:
Co byste na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary nikdy neměnili?
Kde svůj příběh natočit?
Své video mohou návštěvníci natočit přímo ve festivalové zóně Pilsner Urquell, kde je připravena speciální filmová klapka určená právě pro festivalové vzkazy.
Během prvních dvou dnů festivalu bude navíc po Karlových Varech procházet profesionální filmový štáb, který bude sbírat příběhy návštěvníků a natáčet krátký film jako poctu šedesáti ročníkům festivalu.