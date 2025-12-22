Nejfrancouzštější česká komedie? Plesl a Babčáková se vrací v Přání k narozeninám

Autor:
  16:02
Tvůrci snímků Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám se vrací do kin s dalším pokračováním. Novinka s podtitulem Křtiny představí rodinu Líby a Arnošta v další nezvladatelné situaci. První teaser naznačuje, že se diváci v kinech dočkají další smrště gagů a absurdních nedorozumění.

Už první sekundy ukázky nenechávají nikoho na pochybách: u Líby (Eva Holubová) a Arnošta (Jaroslav Dušek) doma se opět pojede na hraně chaosu. Hlavním tématem jsou tentokrát křtiny, které si babička Líba vysnila jako vznešenou událost.

Plakát k filmu Přání k narozeninám, komedie má do kin vstoupí 12. března 2026 (22. prosinec 2025)
Jaroslav Dušek a Eva Holubová při natáčení filmu Přání k narozeninám
Z filmu Přání k narozeninám
Z filmu Přání k narozeninám
14 fotografií

Realita je však mnohem prozaičtější. Simona (Simona Babčáková) pojmenuje dceru po svém bez ohledu na babiččina přání, Karel (Matěj Hádek) se s Richardem (Jaroslav Plesl) zaplete do bizarní zlatnické zápletky a Arnošt se místo oslav věnuje detektivnímu pátrání po zmizelých klíčích.

„Je to nejfrancouzštější česká komedie,“ říká o novince Jaroslav Plesl. Slibuje podívanou plnou tempa, gagů a situační komiky, která se nebojí zajít až do absurdna.

RECENZE: Líbivé Přání k narozeninám hledá ztracené děti mezi lány

Režisérka Marta Ferencová se scenáristou a producentem Adamem Dvořákem sází na osvědčený herecký tým, který doplnili o několik výrazných jmen. „Rozesmát lidi je jedna z nejtěžších věcí. Ale tahle parta funguje tak dobře, že mě to pokaždé žene dál,“ vysvětluje režisérka.

Vedle hlavních hvězd se ve filmu objeví také David Švehlík, Tomáš Klus, Ondřej Malý či Filip Kaňkovský. Snímek do kin zamíří 12. března.

RECENZE: Romantická komedie Přání Ježíškovi je opsaný kýč. Ale dokonale
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

A co kdybych ráno potratila? Elizaveta Maximová o nevhodných dotazech i filmu Máma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Elizaveta Maximová.

Když loni v zimě mrzla v lesích při natáčení filmu Máma režiséra Jiřího Stracha, netušila, že o rok později jí bude ve stoje za výkon v hlavní roli tleskat plná Lucerna. Elizaveta Maximová v...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

22. prosince 2025  16:14

Nejfrancouzštější česká komedie? Plesl a Babčáková se vrací v Přání k narozeninám

Plakát k filmu Přání k narozeninám, komedie má do kin vstoupí 12. března 2026...

Tvůrci snímků Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám se vrací do kin s dalším pokračováním. Novinka s podtitulem Křtiny představí rodinu Líby a Arnošta v další nezvladatelné situaci. První teaser...

22. prosince 2025  16:02

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy...

22. prosince 2025  11:38

10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Pavel Kříž ve filmu Vánoční příběh (2021)

Sledujte filmy, seriály i olympijské přenosy bez omezení. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium teď získáte tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma. Zábava na celé zimní večery je...

22. prosince 2025  11:27

Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

Americký herec James Ransone

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...

22. prosince 2025  9:59

Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydal koncertní album Live Forum Karlín 2024 se záznamem koncertu, který s doprovodnou kapelou Kollerband odehrál v prosinci loňského roku. Kromě toho připravuje narozeninový koncert a...

22. prosince 2025

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

vydáno 22. prosince 2025

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

21. prosince 2025

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Smolný pád na nůž ho navždy poznamenal. Geniálního Josefa Ladu život nešetřil

Premium
Malíř Josef Lada

Vytvořil stovky a možná i tisíce obrázků, přesto je Josef Lada považován hlavně za autora těch vánočních a zimních… Díky jeho ilustracím vynikly víc i příběhy jiných autorů. Umíte si snad představit...

21. prosince 2025

OBRAZEM: Michal Prokop pomohl ve Foru Karlín zapomenout na předvánoční stres

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

Další ze svých tradičních vánočních koncertů odehrál v pražském Foru Karlín zpěvák a skladatel Michal Prokop. Zahrál skladby novější i klasické hity a převzal platinovou desku za prodeje alba...

21. prosince 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.