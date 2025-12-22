Už první sekundy ukázky nenechávají nikoho na pochybách: u Líby (Eva Holubová) a Arnošta (Jaroslav Dušek) doma se opět pojede na hraně chaosu. Hlavním tématem jsou tentokrát křtiny, které si babička Líba vysnila jako vznešenou událost.
Realita je však mnohem prozaičtější. Simona (Simona Babčáková) pojmenuje dceru po svém bez ohledu na babiččina přání, Karel (Matěj Hádek) se s Richardem (Jaroslav Plesl) zaplete do bizarní zlatnické zápletky a Arnošt se místo oslav věnuje detektivnímu pátrání po zmizelých klíčích.
„Je to nejfrancouzštější česká komedie,“ říká o novince Jaroslav Plesl. Slibuje podívanou plnou tempa, gagů a situační komiky, která se nebojí zajít až do absurdna.
Režisérka Marta Ferencová se scenáristou a producentem Adamem Dvořákem sází na osvědčený herecký tým, který doplnili o několik výrazných jmen. „Rozesmát lidi je jedna z nejtěžších věcí. Ale tahle parta funguje tak dobře, že mě to pokaždé žene dál,“ vysvětluje režisérka.
Vedle hlavních hvězd se ve filmu objeví také David Švehlík, Tomáš Klus, Ondřej Malý či Filip Kaňkovský. Snímek do kin zamíří 12. března.
