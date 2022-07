RECENZE: Kdepak Přátelé. Sestava ságy Praha – den & noc jen utlouká čas

Seriál Praha – den & noc, který se vysílá každý všední večer, našel pochybný vzor v německém pořadu Berlin – Tag & Nacht, jejž diváci poslali ke dnu navzdory dráždivé účasti dcery známého striptéra.

Na kanálu Nova Fun pak schytal ještě jednu ránu do zad. Obklopen zdánlivě příbuznými ságami o soužití v komunitě od Přátel po Teorii velkého třesku totiž vypadá vedle nich ještě ubožejší, chudší a nesmyslnější.

Půdorys tvoří velký byt v centru Prahy, kde v pronajatých pokojích sídlí podle tvůrců „mladí lidé hledající lásku, štěstí i sebe sama“. Ve skutečnosti jde o výběr podobný seznamce Love Island, vyžadující od zájemců atraktivní zevnějšek plus pořádnou dávku exhibicionismu.

Umět jinak nemusejí nic – a to je kámen úrazu, protože mají vlastně sami psát i hrát. Projekt Praha – den & noc totiž zosobňuje nezvladatelného žánrového kočkopsa, kombinaci reality show s hranými pasážemi, přičemž scénář je daný pouze rámcově a v jeho mantinelech musí účinkující improvizovat.

Což by znamenalo pořádnou zátěž i pro školené profesionály, natož pro neherce, kteří se pouze předvádějí v naučených pózách. Mimochodem jedna z hrdinek touží prorazit v metropoli právě coby herečka; jestli se jí to podaří, byť pouze ve smyšlené „realitě“, pak by museli všichni skuteční herci vyhlásit protestní generální stávku.

Výsledkem je zkrátka povšechná přehlídka neumětelství, a to jak v banálních dialozích typu „To není kluk do vztahu. – Se mnou to je jiné.“, tak v projevu a ve výrazu.

Od první chvíle, kdy hlasování celé party rozhodne, že poslední volný pokoj získá právě diblíkovitá čekatelka hvězdné dráhy z Ostravy, si člověk láme hlavu, proč a komu by měl věnovat pozornost, neřkuli sympatie.

Vedle naivní ostravské brunetky se zde vyskytuje její plavovlasá rivalka v milostném souboji o rádoby fotografa modelek, který ještě násobí výskyt polonahých slečen. Pak je tu líný chovatel myší, kamarádka do nepohody, pan domácí, jenž má trable s dospívající dcerou, a v druhém plánu známí z nočních klubů v čele s barmanem.

Nejde o jedinečné postavy, nýbrž o povrchní typy, které nevykazují žádnou aktivitu. V okatě domluvených a hluše aranžovaných situacích se buď natřásají, nebo povalují s mobily; bůhví, kdy a jestli vůbec někteří pracují a kde berou peníze na věčné večírky. Viditelně se nezabývají ničím jiným než sami sebou a sexem: „Tak daleko to nechci.“

Praha – den & noc Vysílá Voyo a Nova Fun Hodnocení: 5 %

Názorné, strojené a úmorné utloukání času činí z pořadu Praha – den & noc dosud nejzbytečnější položku televizního roku, vedle níž je Love Island omilostněn a Mužketýři získávají bezmála oscarový lesk autentické zprávy o stavu jedné generace.

Vůbec nejstrašnější na novince však není ani obsahová prázdnota, ani diletantství všech složek, nýbrž naprostá absence humoru. Nasmáli by se leda zocelení Přátelé, kdyby do bytu pražských kolegů nahlédli, ovšem sotva by vydrželi víc než dosavadních sedm epizod.