Festival Pragueshorts zve na české i zahraniční krátkometrážní filmy

„V Národní soutěži letos představujeme 15 snímků, což je výrazně vyšší číslo, než v předchozích letech. Toto množství odráží nejen fakt, že jsme soutěž poprvé otevřeli i animovaným a dokumentárním snímkům, ale i upřímnou radost programového týmu z kvality domácí nabídky,“ říká programový ředitel festivalu Karel Spěšný.

Pragueshorts letos představí několik českých filmů, které již zaujali na světových festivalech. Například na nejprestižnější filmové přehlídce v Cannes byl uveden Osmý den Petra Pylypčuka a Electra Darii Kashcheevy, publikum Berlinale pak okouzlil snímek Deniska umřela Philippe Kastnera. Tyto tři snímky jsou zároveň čerstvě nominovány na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, udělovanou v rámci cen Český lev.

Z animované tvorby se na festivalu představí například film Přes střepy Natálie Durchanové, který byl nominovaný na studentského Oscara. Diváci budou moci zhlédnout také snímky I Will Die in This House Adriany Bendžalové nebo Křížem krážem Niny a Tomáše Rybárových.

Patnáctku filmů završuje citlivé drama Mimo Piotra Jasińského s Josefem Trojanem v hlavní roli.

Přehlídka Pragueshorts každoročně přináší divákům výběr nejvýraznější krátkometrážní tvorby od českých i zahraničních tvůrců. Organizuje ji tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Vybrané snímky z programu Pragueshorts budou od 3. března ke zhlédnutí na platformě kviff.tv. Online část přehlídky potrvá do 17. března.