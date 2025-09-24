Exkluzivní čtení ze scénáře chystaného filmu. Kino láká na setkání s Mirou Fornay

„Můj pohled jako režisérky – ženy, spíše lidi šokuje, že ženský úplně není a jde proti tomu, co považujeme za stereotypně ženské. Mužsko-ženské dělení je podle mě zastaralé a nebezpečně omezující,“ říká sama autorka.
Chystanou dystopii Otoč králíka! vybrali porotci prestižního koprodukčního trhu Berlinale Coproduction Market z celkem 400 přihlášených projektů. Před čtením scénáře a následné diskuzi kino promítne počiny MIMI (She–Hero) a Můj pes Killer.
„Mám svůj ‚kitchen table‘ (jak říká Michelle Obama) a pro tento večer jsem ho pojmenovala ‚Svatý les‘ – síť blízkých duší, která mě podrží například při nekonečném boji o finance, když se dva roky marně snažíme zafinancovat nový film, i když jsem vyhrála vedlejší sekci na Berlinale a máme výsledky na vrcholové mezinárodní úrovni s každým mým filmem,“ popsala akci Fornay.
Žáby bez jazyka. Režisérka Mira Fornay o domácím násilí ve filmu i v reálu
Mezinárodně oceňovaná slovenská režisérka, často označovaná jako „enfant terrible“ česko-slovenského filmu, pracuje podle kritiků s nebývalou odvahou a poetikou. Její snímky propojují feministická a ekologická témata s hlubokou sebereflexí.
Za film MIMI (She–Hero) získala Grand Prix Generation Kplus na Berlinale 2023, s filmem Můj pes Killer triumfovala v hlavní soutěži Rotterdam IFF, který rovněž obdržel národní nominaci na Oscary a Ceny EFA. Za film Žáby bez jazyka byla nominována na Českého lva za režii i nejlepší film.