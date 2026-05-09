TELEVIZIONÁŘ: Dodá uklízečka s chobotnicí Netflixu další filmový hit?

Pod názvem Pozoruhodně bystrá stvoření uvádí Netflix premiérový příběh, kterému vévodí Sally Fieldová a Alfred Molina.
Z projektu Pozoruhodně bystrá stvoření | foto: Netflix

Nositelka dvou Oscarů za snímky Místa v srdci a Norma Rae představuje osamělou uklízečku v mořském akváriu, která v zaměstnání hledá únik od vlastní osamělosti. Jednak ovdověla, jednak její osmnáctiletý syn před třiceti roky záhadně zmizel.

Molina hraje hrdinčina přítele, ovšem pouze hlasem: Marcellus je totiž obrovitá, leč plachá tichomořská chobotnice, která má vedle osmi chapadel i mimořádné dedukční schopnosti. Odhalí, co se stalo osudové noci, během níž jeho lidská kamarádka přišla o syna, a pokusí se jí pomoci, dokud ještě není pozdě.

Molina a Fieldová se potkali před kamerou už v dramatu Bez dcerky neodejdu, tentokrát je svedla dohromady knižní předloha americké spisovatelky Shelby Van Peltové, vydaná i v češtině.

Čtenáři ji označují za hřejivou a milou pohádku, která navzdory hrdinčinu smutnému údělu šíří optimismus; zazní tu třeba rada, že „když se ti hned ráno podělá den, vrať se zpátky do postele a začni nanovo“.

Pro Van Peltovou jsou Pozoruhodně bystrá stvoření prvním zfilmovaným textem, kdežto režisérka Olivia Newmanová už má za sebou úspěšný film Kde žijí raci nebo seriál Jeho poslední slova. V novince se objeví také Lewis Pullman, syn slavného herce Billa Pullmana, dále Colm Meaney, Laura Harrisová, Kathy Bakerová nebo Dan Payne.

Společnost Netflix počátkem dubna oznámila, že snímek přihlásí do soutěže o výroční televizní ceny Emmy, a od té doby titul stoupá na žebříčku předpovědí úspěšnosti; zatím ve své kategorii figuruje v trojici favoritů.

