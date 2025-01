Natáčení v Los Angeles se kvůli požárům zastavilo, Meghan odkládá premiéru

Oheň se na všech místech dosud nepodařilo uhasit. Stále hoří ve čtvrtích Pacific Palisades (v oblasti blízko pobřeží), Altadena, která se nachází na severním kraji Los Angles, a Sylmar. Zemřelo už 24 lidí, dalších 16 je nezvěstných.

Společnost FilmLA, jež vydává povolení pro natáčení v Los Angeles, oznámila, že všechna povolení pro natáčení ruší, protože to nařídili hasiči.

Oscary 2025 97. ročník Oscarů se bude konat v Los Angeles 3. března. Mezi patnáct kandidátů americké filmové akademie na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film se dostal i snímek Vlny režiséra Jiřího Mádla. V širším výběru v kategorii krátkometrážních hraných filmů je i český snímek Krajan režisérů Viktora Horáka a Pavla Sýkory.

Společnost Warner Bros. prozatím pozastavila seriály Abbott Elementary a The Pitt, které se natáčely v Burbanku, čtvrti za kopcem s nápisem Holywood a právě před čtvrtí Sylmar.

NBCUniversal zatím nebude pokračovat v seriálech Hacks, Loot, Ted, Happy’s Place a soudního dramatu Suits: L. A., jehož natáčení se přesunulo z Vancouveru do Los Angeles. Zpoždění se ale podle společnosti netýká celovečerních filmů.

Amazon odložil natáčení druhé série seriálu Fallout. Vybral si totiž lokace poblíž města Santa Clarita, vzdáleného asi 48 kilometrů od centra Los Angeles. Má však v plánu pokračovat už v pátek.

Studia CBS mají přestávku do konce týdne. Zpoždění budou mít díly seriálů NCIS: Origins, After Midnight, Poppa’s House a The Neighborhood o tom, že se rodina přestěhovala do losangeleské Pasadeny.

Disney prozatím zastavil produkci seriálů Doktor Odyssey, Grey’s Anatomy a Jimmy Kimmel Live.

Kvůli rozsáhlým požárům, které propukly minulé úterý, se nekonaly premiéry filmů Wolf Man, Unstoppable, Better Man a The Last Showgirl. Zrušen byl také slavnostní oběd k cenám AFI a bylo přeloženo předávání cen Critics Choice Awards.

Vévodkyně ze Sussexu Meghan požádala Netflix, aby odložil její show o životním stylu s názvem With love, Meghan (S láskou Meghan), natáčenou v jejím bydlišti Kalifornii. Streamovací platforma jí vyhověla a odsunula premiéru na březen.

„Jsem vděčná svým partnerům ze společnosti Netflix, že mě podpořili v odložení premiéry, protože se soustředíme na potřeby lidí zasažených požáry v mém domovském státě Kalifornie,“ uvedla vévodkyně. Se svým manželem, princem Harrym žije v pobřežním městě Montecito u Santa Barbary.