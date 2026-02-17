Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

„Jana Brejchová byla bez pochyby fenomén českého filmu. Byla to jedna z mála evropských i světových hereček, které kdyby žily v jiné době a jiné zemi, tak si myslím, že by měly absolutně světovou proslulost,“ uvedl na posledním rozloučení s Brejchovou Kepka.
S ikonickou herečkou měl tu čest potkat se už jako malý chlapec při natáčení seriálu Arabela. V dospělém věku pak v pokračování Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.
Na Brejchovou s úctou vzpomíná jako na charismatickou personu, která mu v mladém věku pomohla svou osobností pochopit, že i takové hvězdy jsou zcela normální lidé.
„Patřila mezi ženy, které měly takový talent, schopnost, štěstí a tak jim slušela filmová kamera, že kdyby měly možnost, tak se jim určitě otevřou brány Hollywoodu,“ dodal šéf Herecké asociace.
|
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
Úterní rozloučení s herečkou v kině Lucerna bylo pro veřejnost pouze symbolické. Rodina se s Brejchovou rozloučila v úzkém kruhu již pondělí dopoledne v Nové obřadní síni pražských Olšanských hřbitovů. Do Lucerny se vedle šéfa Herecké asociace přišel poklonit třeba herec Jaroslav Satoranský nebo moderátor Aleš Cibulka.
Legendární herečka, která se do srdcí několika generací zapsala rolemi například ve filmech Vyšší princip, Noc na Karlštejně nebo Farářův konec, zemřela v pátek 6. února ve věku 86 let po dlouhé nemoci.