Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

  14:48
Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z filmového průmyslu. Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka v rozhovoru z Lucerny vzpomíná na herečku jako na okouzlující hvězdu světového formátu.

„Jana Brejchová byla bez pochyby fenomén českého filmu. Byla to jedna z mála evropských i světových hereček, které kdyby žily v jiné době a jiné zemi, tak si myslím, že by měly absolutně světovou proslulost,“ uvedl na posledním rozloučení s Brejchovou Kepka.

S ikonickou herečkou měl tu čest potkat se už jako malý chlapec při natáčení seriálu Arabela. V dospělém věku pak v pokračování Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou.
Smutečně vyzdobenému Velkému sálu kina Lucerna vévodí velká fotografie Jany Brejchové (17. února 2026).
Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna promítají záběry ze slavných filmů s herečkou (17. února 2026).
Záběr z rozloučení s Janou Brejchovou ve Velkém sále kina Lucerna (17. února 2026)
Na Brejchovou s úctou vzpomíná jako na charismatickou personu, která mu v mladém věku pomohla svou osobností pochopit, že i takové hvězdy jsou zcela normální lidé.

„Patřila mezi ženy, které měly takový talent, schopnost, štěstí a tak jim slušela filmová kamera, že kdyby měly možnost, tak se jim určitě otevřou brány Hollywoodu,“ dodal šéf Herecké asociace.

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Úterní rozloučení s herečkou v kině Lucerna bylo pro veřejnost pouze symbolické. Rodina se s Brejchovou rozloučila v úzkém kruhu již pondělí dopoledne v Nové obřadní síni pražských Olšanských hřbitovů. Do Lucerny se vedle šéfa Herecké asociace přišel poklonit třeba herec Jaroslav Satoranský nebo moderátor Aleš Cibulka.

Legendární herečka, která se do srdcí několika generací zapsala rolemi například ve filmech Vyšší princip, Noc na Karlštejně nebo Farářův konec, zemřela v pátek 6. února ve věku 86 let po dlouhé nemoci.

