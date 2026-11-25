Seriál je dalším pokračováním světa, který v roce 1982 představil britský režisér Ridley Scott ve filmu Blade Runner a v roce 2017 rozvinul Denis Villeneuve snímkem Blade Runner 2049. Letos 89letý Ridley Scott se na novince podílí jako výkonný producent.
O čem je film Blade Runner 2099
Základní premisa je jednoduchá: replikanti se po vzpouře chopili moci a z lidí jsou náhle občané druhé kategorie. Blade Runneři proto tentokrát neloví uprchlé replikanty, ale především lidi, kteří se systému vzepřou.
Právě takové nepřívětivém prostředí zasazené do znovuvybudovaného Los Angeles dá vzniknout nepravděpodobné dvojici, která je donucená spolupracovat.
Olwen patří k nejzkušenějším Blade Runnerům a zároveň se blíží k naprogramovanému konci svého života, zbývá jí už jen několik dní. Přesto pokračuje v práci a dostane za partnerku Coru, která se však za replikantku jen vydává. Společně pátrají po uprchlíkovi a postupně odhalují tajemství, které může narušit křehké uspořádání města.
Kde sledovat seriál Blade Runner 2099?
Celá první řada čítající osm epizod, je ode dneška dostupná na streamovací platformě Prime. Jednotlivé epizody mají od 52 do 62 minut, celý seriál tak trvá 7 hodin a 33 minut.
Kdo hraje hlavní role
Je to první Blade Runner, ve kterém se neobjeví 84letý Harrison Ford. V prvním filmu hrál lovce replikantů Ricka Deckarda, bylo mu tehdy 39 let. V pokračování si zahrál po boku mladšího nástupce ztvárněného Ryanem Goslingem, to mu bylo 75 let.
Oscarová herečka Michelle Yeoh hraje zkušenou replikantku a Blade Runnerku Olwen, které zbývá jen několik dní života. Čeští diváci ji mohou znát především z filmů Všechno, všude, najednou, Tygr a drak, bondovky Zítřek nikdy neumírá nebo ze seriálu Star Trek: Discovery.
Hunter Schafer ztvárňuje Coru, lidskou uprchlici, která se kvůli přežití vydává za Blade Runnerku a spojí síly s Olwen. Nejvíce se proslavila jako Jules v seriálu Euforie, objevila se také ve filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech.
Britský herec Tom Burke hraje Julia, vlivnou postavu spojenou se skupinou odpadlických replikantů. Diváci ho mohou znát především jako detektiva Cormorana Strika ze seriálu Strike, případně jako Praetorian Jacka z filmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe.
Matthew Needham se představuje jako Yahya, sarkastický replikant a Blade Runner, který pracuje po boku Olwen a Cory a otevřeně dává najevo odpor k lidem. Nejznámější je jako Larys Strong ze seriálu Rod draka, objevil se také v minisérii Černobyl jako kolega jaderné fyzičky Uljany Chomjukové.
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Kde se v Česku natáčelo
Blade Runner 2099 se v letech 2024 a 2025 natáčel 114 dní v Česku, z toho 73 dní ve filmových studiích na Barrandově. Tvůrci se ale nedrželi jen ateliérů, natáčeli také v centru Prahy (například v Žižkovském tunelu, na sídlišti Háje nebo v okolí kolejí Strahov.
Za kulisy však nesloužily jen ulice hlavního města. Filmaři využili také prostředí kamenolomu Borek nedaleko Chotěboře na Havlíčkobrodsku, bývalých městských lázních v Jablonci nad Nisou nebo industriální prostřední Elektrárny Mělník.
Projekt se do Česka přesunul po stávce scénáristů a zdržením z původně plánovaného Severního Irska. Část scén však vznikala také na industriálním pobřeží autonomního společenství Katalánsko ve Španělsku.