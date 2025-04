Navíc pátrání, jehož se ujme středoškolský učitel kreslení jenom proto, že si přečetl knihu, v níž mu chyběla pointa, nese znaky napínavé historické detektivky.

To bylo tak: v literatuře faktu líčící případ muže, jenž si přisvojil identitu deportovaného vězně, totiž pedagog nenašel informaci, co se stalo s pravým nositelem daného jména. Rozhodl se tedy, že bude pátrat na vlastní pěst.

Poradil se s kolegou, který učí dějepis, a začal obvolávat lidi se shodným příjmením. Zprvu sice neúspěšně, ovšem náhodou tak objevil souběžnou kauzu synovce hledajícího strýce, na niž se postupně nabalují další a další příběhy zmizelých.

Mužů, kteří bojovali ve španělské občanské válce, přes zasněžené Pyreneje vesměs utíkali do Francie, po zatčení gestapem putovali do německého pracovního tábora přezdívaného bavorská Sibiř, odtud do pobočného lágru v Hradištku u Prahy, před koncem války pak pod gilotinu na Pankráci a jejich ostatky do strašnické pece, která měla jejich stopu navždy spálit.

Jenže tehdejší ředitel krematoria František Suchý a jeho syn riskovali vlastní život, aby uchovali jména a popel více než dvou tisíc obětí nacistického režimu. Včetně Španělů, o nichž frankistický režim i zastrašené rodiny po dlouhá léta mlčely.

Válečné děje snímek znázorňuje v animaci, jež je působivější než reálný archiv nejen při zobrazení německého náletu na baskické město Guernica, včetně odkazu k Picassovu slavnému obrazu.

I když se ve finále nakupí spousta dojímání a objímání, jde o přirozené reakce, hlavně však účinkuje hledačské dobrodružství, k němuž amatérům postačily Wikipedie, telefonní seznam a vytrvalost.

Konkrétní lidé a konkrétní detaily zkrátka vždy zabírají. Příznačný je třeba fakt, že ač Němci k seznamům popravených připisovali dovětek „Popel nevydávat“, už si nepohlídali, co s ním rodina Suchých tajně udělá – na rozdíl od StB, která si v 50. letech zpopelněné ostatky obětí komunistického režimu ihned odvážela.

Že jeden zvídavý učitel odhalil místo posledního odpočinku sedmi Španělů, navíc ještě nemusí znamenat konec detektivky. Ve strašnickém krematoriu totiž stále zbývá osmdesát pět uren, o které se doposud nikdo nepřihlásil.