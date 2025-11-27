Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Autor:
  15:37
Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa tajemství, intrik, zvratů a přetvářky. Hlavní postavy ztvárňují herečky Sydney Sweeney a Amanda Seyfriedová.

Práci v domácnosti Niny a Andrewa Winchesterových vnímá mladá Millie (Sydney Sweeney) jako příležitost pro nový začátek, jako uzavření temné kapitoly své minulosti. Teď má šanci začít s čistým štítem. To však ještě netuší, jaká tajemství noví zaměstnavatelé skrývají za zavřenými dveřmi – jsou ve skutečnosti mnohem větší, než se na první pohled zdá.

Millie se v domě stará o úklid domu, přípravu rodinných večeří nebo vyzvedávání jejich dcery ze školy. Záhadám, se kterými se na začátku potkává, nejprve nevěnuje příliš pozornosti. Podivné je i chování Niny.

Co vypadá jako splněný sen, se však rychle mění v něco úplně jiného – sexy, svůdnou hru plnou tajemství, skandálů a manipulací. Ve zdánlivě perfektní domácnosti je totiž víc špinavého prádla, než se na tuhle luxusní adresu sluší.

Hlavní postavu Millie ve filmu ztvárňuje jedna z nejpopulárnějších hereček současnosti – Sydney Sweeney. Navzdory nedávným kontroverzím, je herečka stále více obsazovaná. Diváci ji mohou znát třeba z filmu S tebou nikdy nebo ze seriálů Euforie a Bílý lotos.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sweeney uvedla, že ji postava ihned zaujala, „protože se nebojí stát si za tím, čemu věří“. Film popisuje jako směsici zvratů, lásky, vášně, temnoty, a ještě něčeho navíc.

Roli Niny ztvárňuje držitelka Zlatého glóbu Amanda Seyfriedová známá ze snímků jako Mamma Mia nebo Bídníci. Ženské představitelky doplňují Brandon Sklenar a Michele Morrone jako Andrew a zahradník Enzo.

Režie filmové adaptace úspěšné knihy se ujal Paul Feig. Na přípravě filmu se podílela i samotná autorka knižní předlohy Freida McFaddenová. Pomohla totiž s tvorbou scénáře. „Film je dokonce lepší než moje kniha, podařilo se do něj dostat všechno, co na ní mají čtenáři rádi. A výkony herců jsou naprosto neuvěřitelné,“ uvedla na adresu nového snímku.

RECENZE: Dost odbytý domácí úkol. Formánkova desátá kniha je ubíjející

Premium
Josef Formánek

Zamilovaný p(r)outník, už desátá kniha spisovatele Josefa Formánka, jasně ukazuje, proč od své prvotiny Prsatý muž a zloděj příběhů už nikdy nedosáhl velkého úspěchu.

26. listopadu 2025

Slyším příběh a skáčou mi náměty, líčí spisovatel Mrvík. Pokřtí nové povídky

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

První knihou si splnil klukovský sen. Budějovický autor Zbyněk Mrvík se svou prvotinou uspěl. Jeho sbírka povídek čtenáře bavila, a tak přidal další. Dílo s názvem A čeho se bojíš ty pokřtí tento...

26. listopadu 2025  12:28

