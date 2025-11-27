Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Práci v domácnosti Niny a Andrewa Winchesterových vnímá mladá Millie (Sydney Sweeney) jako příležitost pro nový začátek, jako uzavření temné kapitoly své minulosti. Teď má šanci začít s čistým štítem. To však ještě netuší, jaká tajemství noví zaměstnavatelé skrývají za zavřenými dveřmi – jsou ve skutečnosti mnohem větší, než se na první pohled zdá.
Millie se v domě stará o úklid domu, přípravu rodinných večeří nebo vyzvedávání jejich dcery ze školy. Záhadám, se kterými se na začátku potkává, nejprve nevěnuje příliš pozornosti. Podivné je i chování Niny.
Co vypadá jako splněný sen, se však rychle mění v něco úplně jiného – sexy, svůdnou hru plnou tajemství, skandálů a manipulací. Ve zdánlivě perfektní domácnosti je totiž víc špinavého prádla, než se na tuhle luxusní adresu sluší.
Hlavní postavu Millie ve filmu ztvárňuje jedna z nejpopulárnějších hereček současnosti – Sydney Sweeney. Navzdory nedávným kontroverzím, je herečka stále více obsazovaná. Diváci ji mohou znát třeba z filmu S tebou nikdy nebo ze seriálů Euforie a Bílý lotos.
Sweeney uvedla, že ji postava ihned zaujala, „protože se nebojí stát si za tím, čemu věří“. Film popisuje jako směsici zvratů, lásky, vášně, temnoty, a ještě něčeho navíc.
Roli Niny ztvárňuje držitelka Zlatého glóbu Amanda Seyfriedová známá ze snímků jako Mamma Mia nebo Bídníci. Ženské představitelky doplňují Brandon Sklenar a Michele Morrone jako Andrew a zahradník Enzo.
Režie filmové adaptace úspěšné knihy se ujal Paul Feig. Na přípravě filmu se podílela i samotná autorka knižní předlohy Freida McFaddenová. Pomohla totiž s tvorbou scénáře. „Film je dokonce lepší než moje kniha, podařilo se do něj dostat všechno, co na ní mají čtenáři rádi. A výkony herců jsou naprosto neuvěřitelné,“ uvedla na adresu nového snímku.