RECENZE: Lepší Strážmistr Topinka. Poldové a nemluvně se budou líbit

Jako rodinná komediální detektivka zosobňuje učesanou přehlídku sousedské pohody v duchu Strážmistra Topinky, naštěstí nejen autorsky a režijně zvládnutější.



Ovšem coby novinka tvůrců spojovaných třeba s projektem Kosmo je to zábava překvapivě krotká, nevýbojná, prostá jakékoli provokace, zkrátka typická zakázka. Alespoň v úvodních dvou dílech.

Šéf oblastní kriminálky, kterého hraje Svatopluk Skopal, jde do penze, oddělení přebírá jeho starší syn čili Marek Němec a postupně si policejní stáž zkusí i mladší syn neboli Marek Adamczyk. Celý vtip ságy zasazené do maloměstské idylky třígeneračního soužití tkví v kontrastu tvrdých strážců spravedlnosti a něžné půlroční vnučky, o niž se má dědeček starat, jenže ji neustále zavléká do rizik profese, po níž se mu stýská. Takže v první epizodě zdánlivě neškodný důchodce s kočárkem pátrá po vrahovi, v druhém po drogovém dealerovi a babička v podání Taťjany Medvecké to bere jako daň za dům plný chlapů a zbraní.

Jenže policejní vysílačka ukrytá pod peřinkou ještě ze slibného konceptu nenašlehá závratnou legraci, zvláště když je miminko málo využité, většinou se jen čichá k jeho plínce, a záběry z dětského hřiště tvoří pouze opakovanou ilustraci.

Ani smrt podvodného podnikatele, jehož motiv se zřejmě potáhne celým seriálem, nehýří zrovna originalitou. A všechno se tu řeší v poklidu u piva, seriálová sestava vyšetřovatelů vykazuje podobně domáckou selanku jako Policie Modrava, pouze místo kantýny chodí na pospolité obědy do hospody. Rovněž neuspěchané venkovské tempo napovídá, že objednávka tentokrát nezněla na inovativní šok hraničním smíchem, nýbrž na „hezký český“ příběh pro nejširší publikum.

Těhotná do branky

Navíc kolísá míra nadsázky. Startovní kauza se zlomí v rodinné melodrama, kde je řešení zápletky jasné již od poloviny: v duchu poučky většiny českých krimiseriálů, že pachatelem bývá zpravidla statista, který se kvůli zákonům detektivky musí mihnout před kamerou alespoň s jednou větou.

Poldové a nemluvně Česko, 2020, 3 h 4 min (Minutáž: 55–69 min) Režie: Jan Bártek, Radek Bajgar Scénář: Tomáš Baldýnský, Tomáš Chvála, Barbora Podaná, Jana Fleglová Hrají: Svatopluk Skopal, Taťjana Medvecká, Marek Němec, Marek Adamczyk, Jana Pidrmanová, Radek Holub, Andrea Daňková, Daniel Mavrov, František Jílek, Anna Jiřina Daňhelová, Terezie Holá, Pavla Beretová, Jiří Štrébl Hodnocení­: 55 %

Následující pátrání kolem dětského chrastítka je již odlehčenější, zejména kolem místního fotbálku, jehož nálada se blíží Okresnímu přeboru. Tady se humoru daří více, třeba díky kouzelnému nápadu s těhotnou brankářkou: „Palte do ní, pokud vám svědomí dovolí.“ Skutečná policie ovšem těžko unese, že po dobu zápasu mužů i žen zákona musí zločin v celém kraji počkat.

Jedno se zdá být jisté: seriál Poldové a nemluvně se bude líbit. Neuráží, nedrásá, nerozděluje, nemluví hrubě, neutápí se v krvi ani temnotě; naopak se kochá sluncem, děťátkem, malebností, soudržností. Nicméně po minulé sezoně, kdy limity televizní zábavy posouvaly Most! a Zkáza Dejvického divadla, je tak způsobně korektní, až působí jako vynucený oddechový čas.