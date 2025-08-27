RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

Kristýna Badinková Nováková a Miroslav Etzler v seriálu Polabí (2025)

Mirka Spáčilová
Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...

RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

27. srpna 2025

Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...

26. srpna 2025  15:12

RECENZE: Chudí a bohatí. Seriál Bratři a sestry je plný figurek a prázdných řečí

Jako by se Jedna rodina rozhodla, že v příští sáze přehodí výhybku z odlehčené tóniny do melodramatu, ale jinak zachová veškeré postupy vztahových seriálů. Tak působí premiérový titul Novy Bratři a...

26. srpna 2025

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše...

26. srpna 2025  13:47

Filmovou hudbu vlastně moc rád nemám, přiznal oscarový skladatel John Williams

Čelisti, Star Wars, E.T. - Mimozemšťan či třeba Schindlerův seznam. Tvůrce nejzapamatovatelnějších filmových znělek John Williams obdržel za svůj dlouhý život pět Oscarů. Složil hudbu i k mnoha...

26. srpna 2025  10:37

KOMENTÁŘ: Když jde politik do kina, dá filmu smrtící polibek kobry

Byla to zpráva nudná, všední, oficiózní, úřední, takřka bezobsažná až zbytečná, chtělo by se říci, že vypovídala o ničem: politici si vyšli do kina. Ale vyvolala zemětřesení.

26. srpna 2025

Zoufalé přání fanoušků, nebo fakt? Zprávy o koncertu Oasis v Praze plní internet

Je to moc krásné na to, aby to byla pravda, říkají mnozí fanoušci o rozpisu evropského turné skupiny Oasis, na němž je uvedena i Praha. Seznam termínů a míst konání, který koluje internetem, uvádí,...

25. srpna 2025  17:20

Přesuňme ostatky manželů Škvoreckých k nám, nabízí Josefovo rodiště Náchod

Radnice v Náchodě chce usilovat o to, aby se ostatky Josefa Škvoreckého a jeho manželky Zdeny Salivarové v budoucnu přesunuly na území tohoto města. Spisovatel a tamní významný rodák má nyní v...

25. srpna 2025  17:08

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

25. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  17:05

Poustevník z vítězného dokumentu z Varů zemřel bez cizího zavinění, řekla policie

Hrdina vítězného filmu letošního ročníku karlovarského festivalu František Klišík zemřel podle závěrů pitvy bez cizího zavinění. Zemřelého Klišíka nalezli svědci 13. července v rybníku v Ohrobci u...

25. srpna 2025  16:53

RECENZE: Nová krev, Mladá krev, všude krev. Startuje nejen další Kriminálka Anděl

50 % Premium

S podzimní televizní sezonou tradičně nastupuje premiérová várka krimiseriálů, jak nových dílů již zavedených titulů, tak původních projektů. Mezi prvními startují Kriminálka Anděl na Nově a Mladá...

25. srpna 2025

Urážka padlých filmařů! Kyjev kritizuje vystoupení Woodyho Allena v Moskvě

Světoznámý americký režisér a scenárista Woody Allen v neděli vystoupil na filmovém festivalu v Moskvě, informují ruskojazyčná média. Jeho účast na akci kritizuje ministerstvo zahraničí Ukrajiny,...

25. srpna 2025  13:57

