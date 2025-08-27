Dramatické východisko Polabí se podobá metodě konkurenční novinky Bratři a sestry na Nově: v obou seriálech se dostaví událost, která domáckou idylou městečka pořádně zakverlá.
Na rozdíl od Bratrů a sester nachází stopy humoru.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Dramatické východisko Polabí se podobá metodě konkurenční novinky Bratři a sestry na Nově: v obou seriálech se dostaví událost, která domáckou idylou městečka pořádně zakverlá.
Na rozdíl od Bratrů a sester nachází stopy humoru.
Recenze: OKTOPUS 60 %, Osmy 80 %, Návrh 60 %, Top Gun: Maverick 75 %, Babygirl 50 %, Spy Game 70 %, Válka světů 75 %, Warcraft: První střet 55 %, Muži v černém: Globální hrozba 50 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Milenci a vrazi 50 %, Maria 55 %
Letní festivaly: Hrady CZ, Soundtrack Poděbrady
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...
Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...
Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...
Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...
Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...
Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.
V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...
Jako by se Jedna rodina rozhodla, že v příští sáze přehodí výhybku z odlehčené tóniny do melodramatu, ale jinak zachová veškeré postupy vztahových seriálů. Tak působí premiérový titul Novy Bratři a...
Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše...
Čelisti, Star Wars, E.T. - Mimozemšťan či třeba Schindlerův seznam. Tvůrce nejzapamatovatelnějších filmových znělek John Williams obdržel za svůj dlouhý život pět Oscarů. Složil hudbu i k mnoha...
Byla to zpráva nudná, všední, oficiózní, úřední, takřka bezobsažná až zbytečná, chtělo by se říci, že vypovídala o ničem: politici si vyšli do kina. Ale vyvolala zemětřesení.
Je to moc krásné na to, aby to byla pravda, říkají mnozí fanoušci o rozpisu evropského turné skupiny Oasis, na němž je uvedena i Praha. Seznam termínů a míst konání, který koluje internetem, uvádí,...
Radnice v Náchodě chce usilovat o to, aby se ostatky Josefa Škvoreckého a jeho manželky Zdeny Salivarové v budoucnu přesunuly na území tohoto města. Spisovatel a tamní významný rodák má nyní v...
V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...
Hrdina vítězného filmu letošního ročníku karlovarského festivalu František Klišík zemřel podle závěrů pitvy bez cizího zavinění. Zemřelého Klišíka nalezli svědci 13. července v rybníku v Ohrobci u...
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
S podzimní televizní sezonou tradičně nastupuje premiérová várka krimiseriálů, jak nových dílů již zavedených titulů, tak původních projektů. Mezi prvními startují Kriminálka Anděl na Nově a Mladá...
Světoznámý americký režisér a scenárista Woody Allen v neděli vystoupil na filmovém festivalu v Moskvě, informují ruskojazyčná média. Jeho účast na akci kritizuje ministerstvo zahraničí Ukrajiny,...