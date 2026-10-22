Chytrá princezna a pracovitý kovář. Sofie Anna Švehlíková dotočila Líné království

V Pohádce Líné království se do hry nedostává jen klasický boj dobra se zlem, ale také dva úplně odlišné světy. Princezna Amálie (Sofie Anna Švehlíková) věří vědě, knihám a přesným výpočtům. Mladý kovář Jeník (Adam Bardy) vlastním rukám, zkušenosti a zdravému rozumu. Oba však postupně zjistí, že nejdál dojdou až tehdy, když začnou věřit jeden druhému.
„Amálie je chytrá, vzdělaná a baví ji studovat a dozvídat se nové věci,“ říká o své roli Švehlíková. „Jeník nepotřebuje čáry ani kouzla, aby dokázal změnit svět a pohnout něčím velkým. Stačí mu obyčejná lidskost a práce,“ doplnil za svou postavu Bardy.
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Královna proměn jako hlavní antagonistka
V roli hlavní záporné hrdinky čarodějnice Drahomíry, jež prahne po věčném mládí, se objeví Elizaveta Maximová. Herečka známá svým excelentním výkonem ve filmu Jiřího Stracha Máma, díky níž si odnesla cenu z jihokorejského International Drama Awards, si znovu projde náročnou proměnou. Jedna z jejích nejvýraznějších maskérských proměn zabrala při natáčení i čtyři hodiny líčení.
„Vždycky jsem si přála hrát v pohádce a jsem šťastná, že do ní vstupuji právě v roli Drahomíry. Miluji proměny. Tohle je pro mě splněný sen,“ uvedla s nadšením herečka.
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Dříve průvodcem, teď hradním pánem
Nejvíce natáčecích dní strávili filmaři na zámku Nové Město nad Metují, který se stal královským sídlem. Právě zde vznikla podstatná část příběhu. Osobní vzpomínku na místo má Jaroslav Plesl, který si díky pohádce poprvé do svého portfólia zapíše roli krále.
„Když jsem v Novém Městě, nemám pocit jenom, že to tam znám, ale že tam prostě patřím,“ vzpomíná herec. Jeho královskou choť a maminku ústřední hrdinky, královnu Libušku, si v pohádka zahraje Veronika Khek Kubařová.
V dalších rolích se ve snímku objeví také Jaromír Dulava, Pavel Kříž, Ondřej Sokol, Jiří Hána, Nelly Řehořová nebo Tomáš Kyselka.
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Nová pohádka podle tvůrců propojí dobrodružství, romantiku, humor, kouzla, vědu i tradiční řemeslo. Filmaři ji umístili do malebného prostředí nejen zámku v Novém Městě nad Metují. Zahlédnout zde mohou diváci též skanzen Krňovice, zámky ve Zruči nad Sázavou a Raduni, zámecký park v Kostelci nad Orlicí, údolí Židova strouha či rybník Nuzov.
„České zámky, skanzeny a naše krajina přinášejí malebnost a zároveň pocit, že by se ten příběh možná opravdu mohl někde odehrát. Pohádky nám dávají životní kotvu. Dětem přinášejí radost a moudrost a dospělým možná připomínají jejich vlastní životní kompas,“ shrnuje producent, režisér a scenárista Ivo Macharáček.
Tvůrci pohádky sice po 26 natáčecích dnech hlásí dotočeno, ke slovu se však nyní hlásí postprodukce a nahrávání hudby, kterou do pohádky složil Jan P. Muchow. Do českých kin následně výsledný snímek dorazí 11. března příštího roku.