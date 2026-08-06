Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová vánoční pohádka obrací zažité role. Na place pomáhají dvě tlumočnice

Petra Miková
  15:41
Nový snímek režiséra Pavla Jandourka se natáčel na několika lokalitách,...

Nový snímek režiséra Pavla Jandourka se natáčel na několika lokalitách, například v Koněprusech nebo Průhonickém parku. | foto: Pavla Černá - Česká televize

Pohádka v českém znakovém jazyce s dabingem vzniká již po jedenácté. Tyto...
V pohádce nesmí chybět ani princ. Toho se zhostil Daniel Eichler. Ve...
Herec Alan Ptáček ve filmu ztvárňuje krále. Je to pro něj již čtvrtá pohádka...
Herci natáčeli v koněpruské přírodě v jednom z nejteplejších dnů léta.
5 fotografií
Na první pohled připomíná natáčení každou jinou televizní pohádku. Režisér sleduje záběry na monitoru, herci trénují své role a štáb chystá další scénu. Jenže místo mluvených dialogů se na place komunikuje českým znakovým jazykem. Režisér Pavel Jandourek se přitom při práci spoléhá na dvě tlumočnice, které překládají pokyny mezi ním a herci. Přesto podle něj jazyková bariéra téměř není. Česká televize právě připravuje už jedenáctou vánoční pohádku pro neslyšící.

Snímek s názvem Poslední sudička vzniká v ateliérech na Kavčích horách, v Průhonickém parku i v Koněprusech, a o Vánocích ji stejně jako v minulých letech uvidí neslyšící i slyšící diváci.

„České pohádky ve znakovém jazyce jsou světovým unikátem. Nevím, že by se kdekoli jinde na světě v takovém rozsahu natáčely. V našich pohádkách není žádné tlumočení potřeba, protože postavy v příběhu samy přímo znakují. Neslyšící diváci tak mají vlastní dramatickou tvorbu, která není do znakového jazyka jen tlumočena, ale která je jím vytvářena,“ vysvětluje kreativní producent Luděk Horký.

Pohádky jsou přitom od začátku koncipované tak, aby jim rozuměli všichni. Vedle neslyšících herců totiž každoročně propůjčují postavám hlasy známí čeští herci a herečky. „Je to dělané tak, aby byla pohádka opravdu pro všechny. Aby tomu jednak tomu rozuměli neslyšící, ale i aby si to na Štědrý den mohlo pustit i slyšící diváctvo,“ uvádí dramaturgyně pohádky Klára Vlasáková.

Dvě tlumočnice na celý štáb

Pro režiséra Pavla Jandourka, kterého mohou diváci znát například ze seriálu Maharal, je to premiéra. Přiznává, že ještě loni žádnou pohádku v českém znakovém jazyce neviděl.

„Když jsem byl osloven dramaturgy České televize, zda bych nezkusil tento formát pro děti se sluchovým postižením zrežírovat, okamžitě jsem si pustil podobnou tvorbu České televize z posledních let. Byl jsem fascinován tím, na jaké úrovni ji naše veřejnoprávní televize scenáristicky, herecky i výpravně zvládá. Nejvíc mě ale překvapilo, že jsem po několika minutách téměř zapomněl, že herci znakují, a prostě jsem se nechal unášet příběhem,“ říká režisér.

RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice

Na natáčení jsou na celý štáb jen dvě tlumočnice, které překládají pokyny mezi štábem a herci i samotné dialogy. Vedle režiséra navíc sedí jazykový poradce, který hlídá správnost jednotlivých znaků.

„Daniela s Evičkou mi vše překládají, takže ta jazyková bariéra tady ani úplně není. Načítají mi i dialogy, takže když se dívám na monitor, vím, co postavy říkají. Je to trošku komplikovanější, ale jinak je to jako každá jiná pohádka,“ dodává Jandourek.

Zlobivá sudička a hodný obr

Samotný příběh je sám o sobě unikátní. Nejde totiž o klasickou pohádkovou romantiku. Tvůrci a dramaturgyně se odpoutali od klasických stereotypních povah postav, a dali jim tak na první pohled možná netradiční rysy.

Hlavní postavou je mladá sudička Mořenka, která by lidem nejraději nadělovala jen štěstí a dobrý život. Když ale při věštbě spatří malého prince Vincenta ohroženého obrem, začne pochybovat o smyslu svého poslání a rozhodne se ostatní sudičky opustit.

Ani princ není typickým pohádkovým hrdinou. Podle dramaturgyně Kláry Vlasákové je od začátku cvičený k tomu, aby byl „velký maskulinní obrobijec“, přestože mu tato role není vlastní. A obr, kterého se všichni bojí, se nakonec ukáže jako ten hodný.

„Mořenka zjišťuje, že sudičkování není jen o předpovídání šťastných věcí. A princ je od malička vychovávaný k určité představě mužnosti, která mu vůbec nesedí. Obě postavy hledají své místo v tom, co od nich očekává okolí, a společně posouvají tyto zažité tradice,“ říká Vlasáková.

Tradic se přitom drží král, kterého hraje Alan Ptáček. Ten se v pohádkách v českém znakovém jazyce objevuje už počtvrté. Letos je pro něj novým kolegou Daniel Eichler, který ztvárňuje prince. „Je velmi šikovný, hraje výborně, nemusíme ho vůbec nic učit, je úžasně přirozený,“ pochvaluje si mladého herce.

RECENZE: Stačí, že po Čarodějnické pohádce vytáhnou děti z komory košťata

„Král velmi lpí na zvyklostech. Když se ale setká s obrem, musí svůj postoj přehodnotit a uznat, že mít obra na své straně nemusí být až tak špatné,“ říká o své roli Alan Ptáček.

Režisér Jandourek dodává, že snímek je hlavně velký dar pro neslyšící. „Oni jsou hrozně vděční, že to Česká televize vyrábí, protože jde o jediný takový pořad, takže se na to vždycky těší,“ dodává Jandourek.

Pohádky v českém znakovém jazyce připravuje Česká televize pravidelně od roku 2016. Vedle Alana Ptáčka se v letošní Poslední sudičce objeví Stela Skýpalová, Renata Pastrňáková, Marie Basovníková, Věra Sagulová, Zlatuše Kurcová, Sergej Josef Bovkun nebo Samuel Mako. Novinka bude součástí letošního vánočního programu České televize.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem

Premium
Marek Adamczyk a Barbora Poláková v Rande s feministou

Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.

OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku...

Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...

Ariana Grande po kritice fanoušků mizí z očí veřejnosti. Zrušila roli v muzikálu

Ariana Grande

Americká zpěvačka Ariana Grande (33) se po vydání nové desky a videoklipu, který vyvolal silné reakce, rozhodla stáhnout z veřejného života. Odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v...

Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

Režisér František Laurin s dcerou Sabinou Laurinovou

V pátek 31. července zemřel ve věku 91 let František Laurin. Režisér, pedagog a divadelní ředitel se již delší dobu léčil v Nemocnici Na Homolce se srdečními potížemi. Zprávu o jeho skonu serveru...

Nebelvírův meč i přesazování mandragory. Čím láká výstava o Harrym Potterovi

Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6....

Oči tuzemských příznivců ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se v nejbližších měsících budou upírat k Praze. A také z patřičného důvodu. Až do března příštího roku mohou fanoušci v letňanském PVA...

7. srpna 2026

Toyen jako LGBT+ ikona? Důkazy chybí, přivlastňují si spíš její slávu, říká autorka

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Andrea Sedláčková, režisérka a scenáristka ... o...

Patří Toyen mezi queer osobnosti českých dějin? Režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková, autorka dvou knih a filmového dokumentu o slavné malířce, v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlila, proč je podle...

7. srpna 2026

I mudlové si vyčarují patrona. Výstava o Harrym Potterovi dorazila do Prahy

Začala putovní výstava Harry Potter: The Exhibition, která představí pohled do...

Milovníci Harryho Pottera se dočkali. Až do března příštího roku je možné navštívit v pražských Letňanech výstavu Harry Potter™: The Exhibition, kterou se společnosti JVC Group podařilo po letech...

7. srpna 2026

Létající piano aneb ať už je pátek! Ztracený si zkoušel megakoncert na Letné

Na Letné vrcholí přípravy na koncert Marka Ztraceného. Ve čtvrtek večer se...

Poslední přehrání písniček, kontrola světel, a také bylo třeba vyzkoušet chystané překvapení. Populární zpěvák Marek Ztracený den předem na pražské Letné finišoval s generální zkouškou svého...

6. srpna 2026  23:33

Charlotte Gott vydala klip ke skladbě Paris. Natáčelo se přímo v ulicích města

Charlotte Gott ve videoklipu k písni Paris.

Zpěvačka Charlotte Gott ve čtvrtek zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris. Natáčel se během června přímo v Paříži. Dcera slavného hudebníka kromě zpívání v klipu hraje i na klavír.

6. srpna 2026  20:16

Zrádci 3 zveřejnili trailer, Vojta Kotek je k nepoznání. Kdy se začne vysílat?

Zrádci jsou zpět. Nová řada startuje v září

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne v září vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

6. srpna 2026

Prima představila podzimní program. Vrací se Zrádci, Ano, šéfe! i krimi Pod hladinou

Vítěz TV ceny 2025: Zrádci (Prima)

Skupina Prima představila podzimní program, který je ve znamení sportu na novém kanálu Prima sport a pokračování seriálů. Nových sérií se dočkaly krimnální seriály Pod hladinou či Zákony vlka....

6. srpna 2026

Od růžové kravaty až po Letnou. TV Óčko připomene milníky kariéry Marka Ztraceného

Koncert Marka Ztraceného v Borském parku v rámci letního turné Tour de léto 2....

V předvečer koncertu Marka Ztraceného na pražské Letenské pláni odvysílá Óčko dokument Marek Ztracený – sny se plní. Nabídne průřez jeho kariérou od roku 2008, kdy na této televizi poprvé představil...

6. srpna 2026

RECENZE: Karlovarský vítěz Padlé ovoce cudně krouží kolem vztahu dvou žen

60 % Premium
Z filmu Padlé ovoce

Vítězný Křišťálový glóbus letošního karlovarského festivalu pro snímek Padlé ovoce čekal asi málokdo, ale koneckonců má svou logiku. Ukazuje realitu současného Myanmaru, zasazuje do ní tak módní, byť...

6. srpna 2026

Nová vánoční pohádka obrací zažité role. Na place pomáhají dvě tlumočnice

Nový snímek režiséra Pavla Jandourka se natáčel na několika lokalitách,...

Na první pohled připomíná natáčení každou jinou televizní pohádku. Režisér sleduje záběry na monitoru, herci trénují své role a štáb chystá další scénu. Jenže místo mluvených dialogů se na place...

6. srpna 2026  15:41

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Točí se dvanáctá řada seriálu Specialisté, přidají se Frej či Brožová

Z natáčení dvanácté řady seriálu Specialisté

V horkých dnech odstartovalo natáčení již dvanácté řady kriminálního seriálu Novy Specialisté. Jednotlivé epizody budou mít prodlouženou stopáž, změnu představuje i příchod kreativního producenta...

6. srpna 2026  14:44

Návrat k seriálovým kořenům. Začalo natáčení filmu Vyšehrad TŘY

Snímek z natáčení filmu Vyšehrad TŘY

Vrací se jedna z nejúspěšnějších českých filmových značek. Padla první klapka filmu Vyšehrad TŘY, závěrečného dílu komediální trilogie, která přivedla do kin více než 1,25 milionu diváků. V hlavní...

6. srpna 2026  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.