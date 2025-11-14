RECENZE: Podfukáři 3 nabídnou atraktivní kouzelnické triky a dolepený tuctový děj

Premium

Fotogalerie 9

Z filmu Podfukáři 3 | foto: Bontonfilm

Mirka Spáčilová
  14:00
První Podfukáři přišli v roce 2013, druzí o tři léta později a nyní do kin vstupují Podfukáři 3, kde věhlasnou sestavu špičkových kouzelníků čeká generační omlazení. Podstata však trvá: triky berou dech, morální školení zdržuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Z původního obsazení se do rolí vrátili Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisherová, Morgan Freeman či Mark Ruffalo, nováčky mezi iluzionisty hrají Justice Smith, Dominic Sessa a Ariana Greenblattová, coby padouch v čele rodinné firmy má premiéru Rosamund Pike.

Právě jejího obřího diamantu se má parta legend spolu s mladými posilami zmocnit, ovšem drahokam je pouze první roznětkou k odhalování zločinů otrlé mondény, od praní špinavých peněz přes dávný nacistický motiv až po temné rodinné tajemství.

Bez četných morálních promluv by měl čistě kratochvilný žánr větší spád.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle

Premium
Herečka Aneta Krejčíková (22. října 2025)

Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...

RECENZE: Podfukáři 3 nabídnou atraktivní kouzelnické triky a dolepený tuctový děj

60 % Premium
Z filmu Podfukáři 3

První Podfukáři přišli v roce 2013, druzí o tři léta později a nyní do kin vstupují Podfukáři 3, kde věhlasnou sestavu špičkových kouzelníků čeká generační omlazení. Podstata však trvá: triky berou...

14. listopadu 2025

TRENDY V KLIPECH: Mirai mají romantiku v karavanu, Skyline party v dodávce

Mirai

Skupina Mirai začíná novou etapu, která vyvrcholí deskou a obřím koncertem v Edenu. První ochutnávkou je klip Drahokamy, s nímž vstoupili do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i novinky od skupiny...

14. listopadu 2025  11:49

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

14. listopadu 2025

„Andělé musejí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal...

Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál autorů Michala Suchánka a Petra Kolečka s názvem Andělé. Premiéra představení s hity z 90. let se uskuteční 19. března příštího roku. Autoři své dílo označují...

14. listopadu 2025

RECENZE: Nejdříve Uprchlík, teď Vaculík. Noční operatér ale produkci šetří náklady

40 % Premium
Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

Případ Motol a americký Uprchlík; to jsou zřejmé inspirační zdroje minisérie Noční operatér, jejíž start Prima svěřila streamovací službě prima+. Hlavní roli má Lukáš Vaculík, kterého může z vražd...

14. listopadu 2025

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

13. listopadu 2025  17:06

Hranice mezi lidskou a umělou inteligencí mizí. Frankenstein je aktuální, zní z jeviště

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Národní divadlo uvádí činohru Frankenstein na motivy slavného literárního díla Mary Shelley. Premiéra se uskuteční ve Stavovském divadle ve čtvrtek a v pátek. Slavné monstrum na zdejším jevišti oživí...

13. listopadu 2025  15:18

RECENZE: Dwayne Johnson je prostě Mlátička. Ale obvykle hraje mnohem hůře

50 % Premium
Dwayne Johnson ve filmu Mlátička

Zápasník Mark Kerr se už v roce 2002 stal hrdinou dokumentu Mlátička, stejný název nyní nese i jeho hraný životopis se Dwaynem Johnsonem v titulní roli, který vstupuje do kin. Jaký je? Usedlý a...

13. listopadu 2025

Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Premium
Alain Delon a jeho dcera Anouchka Delonová (Cannes, 19. května 2019)

Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...

13. listopadu 2025

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Záběr z ukrajinského hororu Konotopská vědma

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...

13. listopadu 2025  8:34

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

Musím poslouchat, jestli slyším, umrtvuje mě to. Tinnitus je hnus, říká Dan Bárta

Premium
Dan Bárta

Před pětadvaceti lety vyšlo debutové album projektu Dan Bárta & Illustratosphere, což těleso oslaví koncertním turné s hostujícím slovenským jazzovým duem Lash&Grey. Zpěvák Dan Bárta se v rozhovoru...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.