Z původního obsazení se do rolí vrátili Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisherová, Morgan Freeman či Mark Ruffalo, nováčky mezi iluzionisty hrají Justice Smith, Dominic Sessa a Ariana Greenblattová, coby padouch v čele rodinné firmy má premiéru Rosamund Pike.
Právě jejího obřího diamantu se má parta legend spolu s mladými posilami zmocnit, ovšem drahokam je pouze první roznětkou k odhalování zločinů otrlé mondény, od praní špinavých peněz přes dávný nacistický motiv až po temné rodinné tajemství.
Bez četných morálních promluv by měl čistě kratochvilný žánr větší spád.