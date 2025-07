V českém Chlastu převzala Vagnerová roli po Mikkelsenovi. Pít se bude v Mikulově

V remaku dámského filmu Chlast, který si v roce 2020 připsal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, se čtveřice středoškolských učitelek rozhodne na vlastní kůži ověřit teorii, která tvrdí, že lidský organismus funguje nejlépe při hladince 0,5 promile alkoholu v krvi.

Oproti originálu se v reverzním ženském obsazení objeví Hana Vagnerová, Alžběta Ferencová, Judit Pecháček a Zuzana Bydžovská.

Českou adaptaci úspěšného filmu si vzal pod režijní taktovku Rudolf Biermann, jenž je z filmového prostředí znám především jako zkušený producent diváky i kritiky ceněných filmů jako např. Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Masaryk nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Po filmech Sviňa (2020) a Válka policajtů (2024) se z pozice režiséra jedná o jeho třetí celovečerní film.

„Když se mi naskytla příležitost získat práva na remake filmu Chlast, hned jsem věděl, že je důležité, aby místo mužů v našem filmu hrály ženy. Myslím, že výsledek mluví sám za sebe, a doufám, že tato verze příběhu, plná ženského půvabu a česko-slovenského škádlení, bude všechny bavit,“ uvedl režisér.

Obsazení hlavní role Martiny nebylo podle jeho slov jednoduché. Její postava se v průběhu času značně vyvíjí a je velmi dramatická. Velmi jasnou představu však měl u dalších tří hlavních hrdinek. Herečkám Zuzaně Bydžovské, Alžběty Ferencové a Judit Pecháček napsali tvůrci scénář přímo na tělo.

„U postavy Martiny to chvíli trvalo. Ale postřehl jsem, že Hana Vagnerová věkem odpovídá naší filmové hrdince a Hana naštěstí začíná na svůj věk vypadat, což bylo pro film ideální,“ dodal Biermann.

„Na začátku mě to trochu stresovalo, protože Mads (Mikkelsen) je geniální herec, jeden z mých nejoblíbenějších. Nápad s ženským obsazením tomu dává volnost a vnímám to, že jsme vytvořili film, který je úplně jiný. Každá z naší ústřední čtveřice hereček přinesla do projektu osobitou energii,“ uvedla k obsazení Vagnerová.

Perla jižní Moravy kulisou alkoholové párty

Tvůrci si pro filmování vybrali malebné jihomoravské město Mikulov, jehož poloha nedaleko hranic Česka a Slovenska umožňuje věrohodně pracovat s blízkostí hereckého čtyřlístku hlavních postav, které tak přirozeně prezentují své české, slovenské a částečně i maďarské kořeny.

Natáčení filmu se konalo na řadě významných mikulovských lokalit, především na Svatém kopečku, historickém náměstí, v lomu Mariánský mlýn nebo u Letohrádku Portz Insel. Jelikož jsou hlavní hrdinky filmu učitelky, nemohli filmaři vynechat ani mikulovské gymnázium.

„Mikulov je nádherný, bylo tam během natáčení opravdu krásně. A komukoliv jsem vyprávěla, že jdu točit do Mikulova, tak všichni reagovali pozitivně, Mikulov je úžasný a u vás zřejmě oblíbený,“ nechala se slyšet herečka Judit Pecháček.

„Diváci a divačky se ve filmu najdou, můžou se pobavit. Jistě se v situacích našich hrdinek i hrdinů už ocitli, určitě si někdy konzumací alkoholu chtěli oddychnout od nějakého trápení nebo relaxovat v nějaké těžké životní situaci,“ uvedl režisér Biermann.

Sám dodává, že film není o obhajobě alkoholu, ale ani o jeho zatracení. Jedná se o situace odpozorované z běžného života a pro hrdiny filmu to i přes řadu těžkých momentů skončí dobře.