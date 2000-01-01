náhledy
Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské zátoce Marina Del Rey nicméně znovu slibuje ikonické scény s vyrýsovanými těly, nad kterými se budou rozplývat muži i ženy.
Autor: Profimedia.cz
Seriál chystaný na stanici Fox navazuje na původní drama o plavčících a plavkyních. To vysílalo od roku 1989 a mělo 11 sérií. Premiéra nového dvanáctidílného seriálu je naplánovaná na rok 2026 až 2027.
Autor: Profimedia.cz
Jessica Belkinová ztvárňuje v seriálu stálou roli Charlie Valeové, biologické dcery Hobieho Buchannona, kterého hraje Amell. Charlie opouští svůj komplikovaný rodinný život v Texasu a objeví se u otcových dveří s nadějí, že se stane plavčicí v seriálu Baywatch.
Autor: Profimedia.cz
Herec Noah Beck je stálým členem obsazení seriálu. V Pobřežní hlídce ztvárňuje postavu Luka, začínajícího plavčíka, který je nejmladším členem rodiny hasičů a dává přednost pláži před hasičskou zbrojnicí.
Autor: Profimedia.cz
Natáčení nové série se již rozběhlo na Venice Beach v Kalifornii a ve studiu Fox v Century City.
Autor: Profimedia.cz
Mezi Belkinovy dosavadní role patří seriály The Hunting Wives, Bad Day a Last Straw. Herečka se také objeví v chystaném prequelu seriálu Legally Blonde s názvem Elle. Herec Noah Beck zahájil svou kariéru jako influencer na sociálních sítích, než se dal na herectví. Je známý svou rolí v romantické sérii pro mládež Sidelined od Tubi.
Autor: Profimedia.cz
V připravovaném seriálu se objeví také herečka Shay Mitchell, která si zahrála například v úspěšné televizní sáze Pretty Little Liars - Prolhané krásky.
Autor: Profimedia.cz
Očekávaný návrat oblíbeného seriálu přinese řadu nových jmen, nové prostředí a hlavně dobu. Taky aby ne, vždyť od prvního dílu původního seriálu uběhlo už 37 let.
Autor: Profimedia.cz
V 90. letech byla Pobřežní hlídka jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů.
Autor: archiv Michael Newmana, Profimedia.cz
V původním seriálu si zahrálo a slavné plavčice ztvárnilo několik hereček, které si právě tam vybudovalo kariéru. A to Carmen Electra (vlevo), poté Kelly Rohrbachová, a tou nejnovější je Jessica Belkinová.
Autor: koláž iDNES.cz
V originální verzi Baywatch si zahrála například ikonická Pamela Anderson (vpravo), nebo Michael Newman (nahoře uprostřed).
Autor: Profimedia.cz
Kelly Rohrbachová, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Dwayne Johnson, Zac Efron a Jon Bass ve filmu Pobřežní hlídka z roku 2017.
Autor: AP