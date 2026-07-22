V Česku vznikne pokračování sci-fi legend Blade Runner a Nadace i špionážní série

Zájem zahraničních štábů povzbudilo navýšení pobídek, tedy vratného podílu z částky, které u nás při natáčení utratí, na 25 procent, v případě animace a digitální produkce až na 35 procent. Příjem žádostí byl sice letos na jaře pozastaven, ale od září se má znovu rozběhnout.
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Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese
Právě výkyvům systému pobídek kladou tuzemští poskytovatelé filmařského servisu za vinu, že největší zakázky míří do zemí s jistějšími a výhodnějšími podmínkami, zejména do Maďarska. V Česku se tak loni točily spíše malé a středně velké projekty. Patří k nim film Resident Evil, historické seriály Věk nevinnosti a Císařovna či akční Jízda o život.
Letos vedle DiCapria, který tu točil s Martinem Scorsesem drama What Happens at Night (Co se děje v noci), zažije Česko i jiné hvězdy. Vznikne u nás pokračování sci-fi ságy Nadace, v níž má hlavní roli Jared Harris, nebo nová řada seriálu Monarch: Odkaz monster, jemuž vládne Kurt Russell.
Českou stopu obsáhnou též televizní adaptace románu Dana Browna Tajemství všech tajemství, sci-fi seriál Blade Runner 2099, ve kterém se objeví někdejší bondgirl Michelle Yeohová, nové díly fantasy Kolo času s Rosamund Pike, pátá řada německé historické kroniky Charité nebo britský seriál podle předlohy Johna le Carré Dědictví špiónů.