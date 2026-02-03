Steve Jobs vytrval a studio Pixar následně navždy proměnilo svět animovaných filmů

Studio Pixar aktuálně patří k ikonám filmové animace, jeho cesta k úspěchu však byla dlouhá a plná nejistot. Od osamostatnění pod vedením Steva Jobse přes technické experimenty až k přelomovému filmu Toy Story. Příběh nyní čtyřicetiletého Pixaru je totiž zároveň příběhem, jak počítačová animace změnila celý filmový průmysl.
Filmové studio Pixar, které v současnosti patří pod zábavní koncern Disney, patří mezi průkopníky počítačové animace, do historie se zapsalo třeba sérií Toy Story: Příběh hraček.

Osamostatnilo se před 40 lety, když 3. února 1986 Steve Jobs, někdejší zakladatel firmy Apple, odkoupil grafické oddělení studia Lucasfilm. Tedy společnosti režiséra a producenta George Lucase, „otce“ Star Wars nebo Indiana Jonese.

Vznik samostatné firmy Pixar byl ale jen začátek dlouhé cesty k celovečernímu na počítači animovanému filmu. Bylo nejen potřeba vyvinout potřebnou techniku, ale také nalézt tvůrce, kteří by se nebáli vydat na neprozkoumané pole.

Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým

U techniky se přitom dalo spolehnout na takzvaný Mooreův zákon, podle kterého se „počet tranzistorů v jednom integrovaném obvodu se zdvojnásobí každý rok při zachování stejné ceny“, a tedy byla velká naděje, že počítačová grafika brzy dosáhne potřebné kvality.

Do konce 80. let se Pixar po technické stránce soustředil na vývoj systému Pixar Image Computer, který se kromě animace uplatnil také ve zdravotnictví pro zobrazování při magnetické rezonanci, počítačové topografii nebo u mamografů.

Toy Story 5 láká první ukázkou. Oživila ji slavná píseň, která má souvislost s Prahou

Počítače od Pixaru používali pro usnadnění a urychlení práce animátorů také u Disneyho, kde ale základ stále tvořila ruční kresba. Technika tedy postupovala kupředu, o trochu horší to bylo s hledáním talentovaných umělců, ale ani to nebyl neřešitelný problém.

Byl tu totiž John Lasseter, původně animátor u společnosti Disney, odkud ho vyhodili kvůli jeho až nezdravému zaujetí počítačovou animací, který se uchytil u Lucasfilmu.

Tam se mimo jiné podílel na filmu Mladý Sherlock Holmes z roku 1985, který vstoupil do historie jako první snímek, ve kterém se objevila realistická postava vytvořená pomocí počítačové animace. Byl jí oživlý rytíř z vitrážového okna v kostele. Příslušné záběry museli laserem přepsat okénko po okénku na film, což byl postup, který se používal ještě dlouhá léta.

Po přechodu k Pixaru se Lasseter nejprve věnoval kratším filmům, první opravdovou „díru do světa“ udělal pětiminutovkou Plechový panáček (v originále Tin Toy) z roku 1988, která už vznikla čistě na počítači a jež v březnu 1989 získala Oscara pro nejlepší krátkometrážní animovaný snímek.

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

Ve té době se také začalo uvažovat o natočení celovečerního snímku s podobným námětem - tedy příběhu vyprávěného z pohledu hraček. Plechový panáček s hudebními nástroji na zádech byl ale už přeci jen trochu obstarožní a Lasseter se ho rozhodl nahradit.

Nejdřív uvažoval o akční figurce vojáčka, nakonec ale zvolil vesmírné téma, a tak se zrodil Buzz Rakeťák (v originále Buzz Lightyear), který dostal jméno podle astronauta Buzze Aldrina, druhého člověka který vstoupil na povrch Měsíce.

Jeho protějškem se stala panenka kovboje Woodyho, Lasseterovi přišel zajímavý kontrast mezi žánry westernu a science fiction. A zrodilo se Toy Story. Postupně se také ladil scénář, poměrně výrazné úpravy přišly ještě poté, co Lasseterův tým v červnu 1992 dodal studiu Disney první půlminutovou ukázku.

Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým

Byl to právě gigant tradičního animovaného filmu, který se nechal přesvědčit, aby si u Pixaru zadal výrobu čistě na počítačích vytvořeného snímku. Byť si od něj u Disneyho neslibovali žádný velký úspěch, podobně jako v určité fázi výroby i Steve Jobs, který dokonce uvažoval o prodeji celého studia.

Nakonec ho ale nový styl animace naprosto pohltil a Jobs vytrval. A jak se ukázalo, podobně jako o dekádu později u zrodu iPhonu, měl zakladatel společnosti Apple dobrý instinkt.

Film Toy Story: Příběh hraček, ve kterém hlavní hrdiny v originále namluvili Tim Allen - u nás známý třeba ze seriálu Kutil Tim - (Buzz) a Tom Hanks (Woody), se hned po premiéře vyšvihl do čela žebříčku nejnavštěvovanějších snímků.

Toy Story 5 láká první ukázkou. Oživila ji slavná píseň, která má souvislost s Prahou

Potenciál ukázal už během prvního víkendu a přestože do konce roku 1995 strávil v kinech jen necelých šest týdnů, utržil přes 190 milionů dolarů a odsunul na druhé místo ročního žebříčku letní blockbustery Batman navždy a Apollo 13.

Celosvětové tržby Příběhu hraček - včetně peněz z obnovených premiér po letech - přesáhly 400 milionů dolarů.

Úspěch snímku, jehož výroba stála zhruba 30 milionů dolarů, výrazně ovlivnil celý filmový průmysl. Postupně vznikla tři další pokračování Příběhu hraček, která provázela i dnes již legendární písnička Randyho Newmana (v češtině ji jako Máš ve mně přítele nazpíval Pavel Bobek) a páté bude mít premiéru letos v červnu.

Počítačové animaci se začala také další studia včetně třeba DreamWorks založeného Stevenem Spielbergem, v roce 2008 se objevil i první český 3d animovaný film Kozí příběh - pověsti staré Prahy. Samotný Pixar se pak v roce 2006 stal součástí firmy Disney.

