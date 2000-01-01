náhledy
Natáčení netflixovského seriálu podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství obsadilo další významnou pražskou lokaci. Tentokrát filmaři až do 13. listopadu zabrali prostranství pod Petřínskou rozhlednou. Obousměrně mimo provoz je i nedávno otevřená lanovka. Na vrcholu kopce se vedle štábu objevil i hlavní herec Morgan Spector s dvojníkem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Netflix na seriálu Tajemství všech tajemství, který by měl mít přibližně osm hodin, pracuje již několik měsíců. Děj, který začíná v české metropoli, se následně přesouvá do Londýna a New Yorku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V seriálu ztvární hlavní roli symbologa Roberta Langdona americký herec Morgan Spector. Zastoupí tak Toma Hankse, kterého diváci znají z dřívějších Brownových filmů, jako jsou Andělé a démoni, Šifra mistra Leonarda a Inferno.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Štáb na pražský Petřín dopravil vedle techniky a samotného ústředního herce pravděpodobně i jeho dvojníka. Naznačuje tomu stejné ustrojení, kučeravé vlasy a vousy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hercovu filmovou partnerku, tedy odbornicí na noetické vědy Katherine Solomonovou, si v připravované sérii zahraje Spectorova skutečná životní partnerka Rebecca Hallová. Na Petříně herečka k vidění nebyla, společně je však v rámci natáčení už dříve zachytily hledáčky fotoaparátů před Obecním domem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mezinárodní štáb platformy Netflix v Praze natáčí od začátku září a to například na Letné, v Obecním domě, na Čechově mostě či u Rudolfina. Části natáčení se úspěšný americký spisovatel zúčastnil osobně, některé své dojmy sdílel i na sociálních sítích.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Praha je nádherné a dramatické místo a navíc bylo dlouhá léta středem mysticismu, alchymie a esoterického myšlení. Toto město nepotřebuje Dana Browna, aby světu řekl, jak je krásné. Já jsem naopak rád, že jsem mohl děj své knihy zasadit do tak magického prostředí,“ uvedl autor knižní předlohy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Režisér série Rupert Wyatt dává pokyny policistovi, který vzhledem nápadně připomíná Vojtěcha Vodochodského. Zda se skutečně jedná o českého herce, není známo.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Seriálová adaptace Brownova románu propojí futuristickou vědu s mystickými tradicemi a nabídne napínavou zápletku, typickou pro jeho celosvětově populární knihy. Praha je pro tyto účely více než vhodnou lokalitou. Sám autor se jejím krásám obdivuje dlouhodobě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lanovka na pražský Petřín je mimo provoz až do pátku 13. listopadu. Důvodem je právě natáčení seriálu, jak sdělil mluvčí dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lanovka mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem se přitom po dvouleté rekonstrukci znovu rozjela teprve 22. září. Po opravené trati jezdí nové vozy podle návrhu designérky Anny Marešové zatím ve zkušebním provozu. Lanová dráha se od té doby těší mimořádnému zájmu cestujících, kteří musejí často vystát dlouhé fronty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V chystaném seriálu si podle DPP „zahraje“ nejen petřínská lanovka, ale také Petřínská rozhledna, pražské tramvaje a metro, což podnik pokládá za skvělou reprezentaci metropole i její MHD. Kvůli filmařům bylo tento měsíc také ve všední dny uzavřené Mariánské náměstí a hlavní vchod do Městské knihovny.
Autor: Petr Topič, MAFRA