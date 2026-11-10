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Toto město Dana Browna nepotřebuje. Spisovatel v Praze dohlížel na vznik seriálu
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Toto město Dana Browna nepotřebuje. Spisovatel v Praze dohlížel na vznik seriálu
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Recenze: Rychle a zběsile 10 55 %, To 65 %, Blade Runner 2049 60 %, Světová válka Z 60 %, Amiřiny děti 65 %, Muži, kteří nenávidí ženy 80 %, Milost 75 %, Na horách 50 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Velká premiéra 40 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Back to Black 50 %
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....
Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...
První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...
Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...
Britský komik a autor knih pro děti David Walliams byl obviněn ze sexuálního napadení a psychologické manipulace s mladými ženami. Walliams obvinění popírá a u soudu se domáhal zákazu zveřejnění jeho...
Známý francouzský spisovatel Michel Houellebecq stane před soudem. Za kontroverzní výroky o muslimech mu hrozí postih za podněcování k nenávisti.
V 73 letech zemřela americká herečka a modelka Toukie Smithová. Někdejší hvězda slavného seriálu 227 dlouho bojovala s roztroušenou sklerózou. Zemřela 4. listopadu, úmrtí nyní oznámily její děti...
Český režisér David Balda uvedl do světových kin svůj thriller Manipulation. Dramatický snímek po premiérách ve Velké Británii, Itálii a Německu míří nyní před tuzemské publikum. Film s mnoha...
Americká pop-punková kapela Fall Out Boy odstartuje 17. května v pražské O2 areně koncertní turné Twilight of the Punks. Společně s oznámením turné také zveřejnila nový singl Aces. Jako speciální...
Natáčení netflixovského seriálu podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství obsadilo další významnou pražskou lokaci. Tentokrát filmaři až do 13. listopadu zabrali prostranství pod Petřínskou...
Ve spolupráci se členy Rolling Stones sestavil britský hudební publicista Paul Sexton objemnou knihu The Rolling Stones: On Tour, mapující koncertní historii skupiny. České vydání ve speciální podobě...
Hobit a gondorský kapitán z Pána prstenů, mistr ze Hry o trůny nebo vědkyně z Hvězdné brány, ale taky Ondřej Vetchý a Sabina Laurinová se tento víkend potkají na Comic-Conu Brno & Junior. Výstaviště...
Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...
Nového generálního ředitele či ředitelku Národní galerie Praha (NGP) vybere komise z pěti kandidátů. Jsou mezi nimi tři uchazeči z předchozího výběrového řízení – Marcel Fišer, Olga Kotková a Aleš...
Premiérový ročník zimní verze hudebního festivalu Beats for Love se nezadržitelně blíží. Zcela poprvé akce opustí svůj domovský prostor v industriálním areálu Dolních Vítkovic a o prvním prosincovém...
Televize Nova a Markíza spojily své síly v přípravě ambiciózního projektu Hvězdy na ledě. V rámci nové zábavné show chtějí tvůrci propojit známé osobnosti s krasobruslařskými profesionály. A zároveň...