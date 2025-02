Ekologičtí aktivisté jsou tabu. Za výkonem Hámy v Limitech si stojím, říká Zelenka

Pro práci Petra Zelenky je typická nadsázka, humor, zacházející často až do absurdna, svižný dialog a v neposlední řadě práce s hudbou, respektive s jeho oblíbenými písničkami. Zelenka je hudební fanda, znalec a svého času rovněž baskytarista a zpěvák kapely V noci.

Byl jsem shodou okolností nedávno na vaší hře Fifty a zaujal mě tam moment, kdy postava Toma, kterého hraje Tomina Jeřábek, krátce před tragickým skonem chce slyšet písničku I Think I’m Paranoid od Garbage. Jakým způsobem přidělujete postavám jejich skladby?

Nepřiděluju je postavám, ale spíš okamžikům ve hře. Cítím, že by v tomhle místě měla zaznít konkrétní věc. Je to vzpomínka na pocit, který jsem zažíval při psaní té hry, a chci, aby ho pokud možno zažil i divák.