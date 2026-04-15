Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka

Jaký je váš názor na plánované zrušení koncesionářských poplatků a financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu?
Snaha kontrolovat Českou televizi se datuje od 90. let a motiv je v zásadě dvojí: zaprvé politici (vládnoucí, ale i opoziční) se snaží ovlivnit zpravodajství ve svůj prospěch (i tím, jaké své zástupce volí do mediálních rad), tedy omezit kritiku svých vlastních kroků a naopak zneužít vysílání pro propagaci svých priorit.
Zadruhé komerční sektor se léta snaží o dominanci ve sledovanosti a oblíbenosti pořadů, aby tak mohl navýšit svoje příjmy z reklamy, jejichž výše je závislá právě od počtu sledujících diváků. V zájmu Novy a Primy je, aby ČT přestala být konkurentem jak ve zpravodajství tak ve výrobě hraných pořadů a filmů, a v nákupu sportovních pořadů. Dodejme, že ČT ze zákona nesmí mít příjem z televizní reklamy, což je velké vítězství komerčního sektoru. Příjem z reklamy na ČT2 odvádí celý do Fondu kultury.
Abychom mohli mluvit o „návrhu“, musela by zde být připuštěna diskuse. Tu ale současná vládní garnitura vysloveně vylučuje. Jde o autoritativní vyhlášení nových pravidel. Takový postup je přímo opakem záruk nezávislosti.