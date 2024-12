Můj táta Laďa Menšík. Poprvé jsem se opil ve čtrnácti s ním, vzpomíná syn Petr

Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli?

Asi pět. Maminka je z Brna, kde se poznali. Tatínek pak šel kvůli divadlu do Prahy. Nejdřív jsme bydleli u Petra Haničince, po kterém se jmenuju Petr, a potom jsme získali byt. A jak mi otec později sdělil, musel se vyrovnat se vším nejen v divadle, ale i po divadle. Takže Lubin Kostelka mě vozil v kočárku a hrál si se mnou na pískovišti, zatímco táta byl pryč. Maminka byla sama v Praze se mnou a mojí sestrou Vlaďkou, takže to pro ni nebylo jednoduché. Nakonec řekla tatínkovi: „Laďo, já se s tebou rozvedu.“ Tatínek to považoval za takovou ženskou výhrůžku a snad ani nebyl u soudu. Maminka nás potom sbalila a odstěhovali jsme se na Špitálky do Brna.

Nabral víno a stříkl mi ho do pusy, že mi projelo jícnem až do žaludku a zahřálo mě to. Pak zase já jemu. „Vidíš, vždycky prodrbeme celý den, než se ožereme, a teď jsme za půl hodiny k. o.,“ prohlásil.