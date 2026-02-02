Jak uhnat Arnolda? Pomohl Van Damme a náš vesnický původ, popisuje promotér

Jan Pešek
  13:13
Už několikrát uspořádal Noc s legendou, na které se mohli fanoušci setkat se svým idolem. Nyní vystoupal dle svých slov na jeden z pomyslných vrcholů. Promotér Petr Větrovský přiveze v červnu do Prahy hollywoodskou hvězdu Arnolda Schwarzeneggera. Zájemci s ním mohou povečeřet nebo si pořídil společnou fotografii. Cesta k zisku světové hvězdy ale nebyla jednoduchá.
Petr Větrovský na tiskové konferenci (2. únoru 2026)

Petr Větrovský na tiskové konferenci (2. únoru 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Arnold Schwarzenegger (Řím, 30. září 2025)
Petr Větrovský s manželkou Jitkou Větrovskou na tiskové konferenci (2. únoru...
Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)
Petr Větrovský na tiskové konferenci (2. únoru 2026)
Přivézt filmového Terminátora do Česka leželo Větrovskému a v hlavě několik let. „V roce 2018 jsme uspořádali první Noc s legendou, a to s Mikem Tysonem. Ale už tehdy jsem snil o tom, že se nám jednou povede, aby hlavní hvězdou byl Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone,“ odhaluje pozadí příběhu čtyřicetiletý Větrovský.

Na svém snu proto začal usilovně pracovat. „Trvalo asi rok nebo dva, než jsem se dostal k někomu, kdo měl kompetenci mu předat informaci s nabídkou. Byl to skutečně člověk od Arnolda Schwarzeneggera, protože do té doby jsme naráželi na agenty, kteří chtěli nejdřív poslat platbu. Pravděpodobně bychom ty peníze už nikdy neviděli.“

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Spojení se nakonec podařilo úspěšně navázat a Schwarzenegger potvrdil, že dorazí. Původně měl ale přijet dřív. „Když nám to slíbil, tak mohl jeden jediný den. Ale ten den nebylo v Praze vůbec nic volného. Nedovedete si představit, co je to za pocit, když se po téměř šesti letech dozvíte, že Arnold souhlasí, ale v ten jediný den jsou prostory jako Obecní dům, O2 universum, Forum Karlín, prostě všechno plné a vy to nemáte kde udělat,“ vzpomíná Větrovský a přiznává, že na něj padla deprese.

„Spousta lidí si může myslet, že jsem blázen, protože v životě se dějí horší věci. Ano, dějí. Ale když je člověk na něco opravdu soustředěný, tak mu to připadá jako nejdůležitější věc na světě.“

Větrovský nemohl kvůli zklamání nějaký čas pracovat. „Vzal jsem si sluchátka a jen jsem chodil po vesnici, kde žijeme. Když jsem se vrátil domů, řekl jsem si: Do pr*ele, takhle to přece nemůže skončit! Večer jsem se proto znovu spojil s jeho agentkou, která mi poradila, ať to nevzdávám.“

Pomohl i Jean-Claude Van Damme

Ta mu poradila, aby do nové nabídky napsal, že uspořádat akci s Arnoldem Schwarzeneggerem je jeho sen.

„Napsal jsem mu tedy i dopis, že jsme rodinná firma, že já i moje žena Jitka jsme z malých vesnic a že jsme si všechno museli sami odpracovat a vydřít. Zmínili jsme i naše eventy o inspirativních lidech, jako je on, nebo že točíme dokumentární filmy, které získávají světové ceny. Poprosili jsme ho, aby nám dal šanci promluvit k českému lidu. K dopisu jsem pak přiložil fotku mě a mojí ženy s Jeanem-Claudem Van Dammem, kterého jsme měli na Noci s legendou v roce 2023. Ráno jsem se vzbudil a měl jsem zprávu, že Arnold řekl ano, nejspíš na základě našeho příběhu.“

Praha vítala Van Damma jásotem. Dostal sošku psa, vzpomínal na roznožku i balet

Když 1. února Větrovský na svém Instagramu oznámil, že do Prahy přijede Arnold Schwarzenegger, největší debatu vzbudil prostor, kde se akce bude konat, tedy Palác Žofín.

„Lidé mi říkají, že jsme to měli dát do O2 areny, ale já jsem pokorný. Vždy jsem byl vychovávaný v tom, že co je doma, to se počítá. A kdyby to bylo v O2 areně, dovedete si představit, že budete sedět ve čtvrtém patře a budete se dívat na pódium? Ztratí to kouzlo, intimitu, že jste s ním v jedné místnosti.“

Prodej vstupenek vypukl v pondělí druhého února ráno. Fanoušci mají na výběr hned z několika kategorií. „Přemýšleli jsme, jak to nakombinovat, aby se tam mohli dostat i fanoušci, kteří nejsou vyloženě bohatí, ale je to jejich sen. A naše agentura díky těmto lidem vyrostla, takže na ně nemůžeme zapomínat,“ podotýká promotér.

Setkání s Arnoldem? 20 tisíc korun

Ceny lístků na stání proto začínají na dvou a půl tisících korun. „Potom je tam o pár tisíc korun dražší vstupenka na balkon na sezení a pak startuje luxusní tříchodová galavečeře u stolu na ploše. Nejlevnější židle je za sedm tisíc korun. Čím je stůl blíž pódiu, tím se cena zvyšuje. Setkání s Arnoldem a pořízení společné fotky stojí 20 tisíc korun,“ vysvětluje Větrovský a uznává, že ceny nejsou zrovna lidové.

„Ano, je to drahé, ale není to drahé na to, jak se cena za setkání s takovou megahvězdou pohybuje. Lidé nám psali, že by dali i sto tisíc korun. Museli jsme nastavit cenovou politiku tak, aby to bylo ekonomicky životaschopné. Jsme vázaní mlčenlivostí, kolik celá akce stojí, ale jde řádově o desítky milionů korun.“

Fanoušci si kromě společné fotky mohou z akce, která se koná 18. června, odnést i podpis na jednom z předmětů, které se budou na místě dražit.

Větrovský si uvědomuje, že je Schwarzenegger zatím tou nejznámější osobností, kterou do Česka kdy přivezl. „Měli jsme s Jíťou dva Everesty, na které jsme chtěli vylézt. Jeden byl Arnold Schwarzenegger, druhý Sylvester Stallone. Tak doufejme, že ten první pokoříme, a na tom druhém budeme pracovat,“ dodává.

