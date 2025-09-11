Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá Zdena ale nikdy nepůsobila příliš žensky, ani příliš mužsky. Jako intersexuál stála mezi oběma světy. Podivuhodný příběh převypráví nová minisérie, kde si atletku zahraje Petr Uhlík.
Sportovní hvězda Zdena Koubková.
Zdeněk Koubek při svém turné v New Yorku, kde vyprávěl o své intersexualitě.
Šestidílný seriál Rekordwoman pro službu Oneplay chystá režisér Dan Wlodarczyk, který předlohu svého projektu označuje jako největší skandál prvorepublikové atletiky.

Koubková se už jako světoznámá sportovkyně rozhodla v roce 1935 pro veřejné odhalení, které ale znamenalo, že ztratí svou sportovní identitu; stala se Zdeňkem Koubkem. Svým rozhodnutím šokovala nejen československou veřejnost, ale i celý sportovní svět.

Roli intersexuála, který se z ženy stal mužem, si zahraje Petr Uhlík, jenž se proslavil především svou rolí děsivého, mentálně opožděného vraha a kanibala Ladislava Hojera v kriminální sérii Metoda Markovič: Hojer.

„Pro mě je role Zdeny Koubkové jednoznačně největší hereckou výzvou, kterou jsem zatím dostal. Neustále balancuju na hraně, abych se vyhnul stereotypu muže hrajícího ženu, a přitom se otevírám úplně jiné energii, než jakou znám ze svého života. Tahle zkušenost mě nutí víc naslouchat vlastní ženské stránce a vnímat své tělo jinak. Je to pro mě nejen profesní, ale i osobní milník, který mě posouvá do úplně nové etapy,“ říká Uhlík. K tomu dodává, že jde podle něj o nejzajímavější příběh minulého století.

V seriálu se vedle Uhlíka také představí Josef Trojan, Filip Březina, Ondřej Malý, Eva Podzimková, Yvona Stolařová a Marek Lambora.

Zdeněk Koubek po svém odhalení anuloval sportovní kariéru, vyhrané trofeje vyházel do popelnice a odjel na turné do USA, kde o svém příběhu vyprávěl. Po návratu v roce 1936 si nechal v podolském sanatoriu upravit genitálie, doplnil si vzdělání, oženil se a začal žít v ústraní jako úředník. Po normalizaci pracoval jako dělník, zemřel v Praze v 72 letech.

Koubek se podle lékařů už narodil s vrozenou vadou reprodukční soustavy a po celé své dětství byl považován za obyčejnou dívku. Lékaři tehdy uváděli, že Koubek je hermafroditem, u kterého převažuje mužská složka, poněvadž nikdy nemenstruoval a jako Zdena vykazoval intimní náklonnost ženám. Podle nejnovějších lékařských výzkumů nadějný sportovec nejspíš trpěl zvláštním rozštěpením šourku, který tak připomínal stydké pysky.

