„Potěžkat si Oscara se člověku nepoštěstí každý den,“ napsal Pavel na X. Film Pan nikdo proti Putinovi získal sošku v kategorii nejlepší celovečerní dokument na letošním předávání v polovině března.
Prezident označil snímek za důležitý. Kromě jednoho z režisérů a postav příběhu Pavla Talankina potkal i další tvůrce filmu. Setkání popsal jako silný zážitek a svědectví o dopadech válečné propagandy na mladé lidi v Rusku.
„Jejich film, ale především osobní příběhy připomínají, že i v takovém prostředí žijí lidé, kteří si uvědomují, kam tato cesta vede, a jsou ochotni se tomu postavit čelem,“ pochválil Pavel.
Talankin se svými záběry z Ruska uprchl a film následně vytvořil na jejich základě spolu s Davidem Borensteinem, americkým dokumentaristou působícím v Kodani. Snímek vznikl v koprodukci s českou společností PINK, kterou v Los Angeles zastupovali Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.
Soud v ruském Čeljabinsku minulý týden zakázal snímek v zemi šířit. Podle prokuratury vyjadřuje „negativní postoj ke speciální vojenské operaci“, jak země označuje válku na Ukrajině.
19. března 2026