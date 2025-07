Hlavně nic neříkej. Hlídají si mě tady, abych neudělal ostudu, směje se Kolečko

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Ačkoliv se Kouzlo derby odehrává v kulisách stadionu Sparty v Praze na Letné, reklamou na Spartu podle něj jeho nový film, který režíroval společně s Vladimírem Skórkou, není. „Je to přesně naopak: furt nás odrazovali od toho, aby tam byly nějaké sparťanské motivy. Dokonce došlo ke škrtu jedné velmi prosparťanské scény,“ popisuje.

„Co bych chtěl taky vyvrátit, je takový mýtus, který si někteří představují: že přijde Křéťa (Daniel Křetínský - pozn. red.), plácne prachy na stůl a najednou se točí film. Tak to opravdu vůbec nebylo. Ten film je dělaný úplně normálně, jenom prostě Sparta je jeden z těch koproducentů,“ dodává. Přesnou částku, kterou fotbalový klub film podpořil, Petr Kolečko prozradit nechce, ale dodává: „Na české poměry, z těch nesubvencovaných filmů, je to opravdu větší film.“

Částku, kterou Sparta Kouzlo derby podpořila se tak pravděpodobně i kvůli velkým scénám bude pohybovat v řádech desítek milionů korun. A co tvrdé sparťanské jádro? Jak se k filmu staví? „Sparta je můj domov, takže je asi jasné, že vyloženě nechci střílet do vlastních řad. A třeba tvrdé jádro toho klubu Kouzlu derby není úplně nakloněno. Ne, že bych je k tomu chtěl nějak uprosit, ale budu rád, když nakonec budou i jejich reakce pozitivní.“

Občas mi ujely nervy

A jak se Petru Kolečkovi, který je zvyklý většinu času pracovat sám, tentokrát pracovalo se štábem? „Tady s těmi lidmi to bylo fajn, mezi ně se podívám rád. Jinak jsem opravdu spíš zvyklý být u práce sám, maximálně je tam tak manželka a děti. A režie, snad se kolegové neurazí - opravdu to není romantická profese. Je to spíš dělnická práce: vstávání ve čtyři ráno, noční směny na Letné,“ přibližuje.

A co příprava pokračování filmu Masaryk o osudech Jana Masaryka? „Prologem filmu jsou první demokratické volby v roce 1946. Následuje jeho neúspěch s Marshallovým plánem a nakonec ten rok puče, kdy zjišťuje, že se rodí svět, ve kterým není schopný žít,“ odhaluje. „Bude to oproti jedničce asi akčnější: vlaky, letadla, velké věci. A samozřejmě bude tam Stalin. To vždycky všichni milují, když je tam Stalin,“ říká v nadsázce.

„Roli Masaryka si znovu zopakuje Karel Roden, a protože to bude minoritně polská koprodukce, měl by si Stalina zahrát polský herec Robert. Więckiewicz,“ říká. Víc podrobností tvůrci odhalí ve chvíli, kdy se na film povede sehnat více finančních prostředků.

Do svých scénářů Petr Kolečko promítá i lidi kolem sebe. Jak se to promítlo do aktuálního filmu? „Moje máma byla pro jednu postavu inspirativní základ. A některé pocity, co tam zažívá Ondřej Sokol jako vyhořelý zpěvák, jsem zažil taky,“ říká. A jestli už někdy svým scénářem někoho vyloženě „setnul“? „Mohl bych, ale nedělám to. Snažím se být fér. Filmy nepíšu proto, abych se někomu mstil. Občas je to spíš pomník než pomsta,“ dodává. „I když nutkání samozřejmě někdy přijde.“