Točím s Melem Gibsonem, prozradil Petr Jákl. Sám před kameru už nechce

Pokud vím, děláte na projektech Blood for Dust s Kitem Haringtonem, Land of Bad s Russellem Crowem, 57 sekund s Morganem Freemanem a ve výhledu máte i další. Mají něco společného?

Jen to, že je produkuji. Jinak jsou každý jiný včetně rozpočtů, od šesti do třiceti milionů dolarů. Miluju horory a filmy o superhrdinech, takže i ty jsou mezi nimi, ale také akční filmy jako Land of Bad nebo sci-fi 57 sekund. Miluji vlastně všechny žánry, produkuji i kriminálky, komedie, dokonce romantické filmy. Vše, co mě zaujme. Každý s jiným koproducentem, to je jediná možnost, jak se dá dělat tolik filmů najednou. Nyní se pět filmů dokončuje, pět distribuuje, pět se začíná natáčet a přes čtyřicet je ve vývoji.

Vývoj mám nejradši, je hodně kreativní a můžu dost zasahovat do konečné podoby scénáře. Spoluprodukuji všechny projekty, které vyvíjí jedna z nejprestižnějších distribučních společností Film Nation, blízko realizace je Calico Joe, který chystáme s Georgem Clooneym, Obits vyvíjený se Stevenem Kingem či tři filmy od tvůrce marvelovek Stana Leeho.