Jsem hrdý na národ kutilů, líčí Jákl. Jeho Žižka bojuje s přetížením internetu

„Premiéru jsme odsunuli na příští rok již dříve, protože chceme mít dostatek času na dokončení náročných triků a obecně celé postprodukce,“ vysvětluje režisér, scenárista a producent Petr Jákl. „Také chceme mít dost času na přípravu kampaně, která bude celosvětová, tudíž bude komplikovanější a hlavně bude časově náročnější všechno naplánovat,“ doplňuje.

„Samozřejmě nám virus práci trochu zkomplikoval, ale přizpůsobili jsme se a střih se dělá online. Stále to testujeme, nicméně vypadá to, že bude vše fungovat. Jediným problémem se stává přetížený internet, kvalita obrazu není dostatečná, ale i to se nějak vyřeší,“ doufá Jákl, který mezinárodní projekt věnovaný mládí českého vojevůdce začal natáčet před dvěma lety.

Vedle výjimečného rozpočtu, jejž si historická látka vyžádala, má Jan Žižka rovněž mimořádné obsazení. „I se zahraničními herci stále udržuji spojení – a jak pandemii prožívají? Všichni se snaží dělat totéž, co činíme my ostatní, tedy pokud možno nenakazit ani sebe, ani nikoho dalšího,“ shrnuje Jákl.

Díky svým kontaktům zná detaily. „V každé zemi se pokoušejí pandemii zvládnout jiným způsobem a já jsem pyšný, že u nás hrozbu řešíme rouškami. Opět jsme ukázali, že jsme národ kutilů, a to se nezapře ani ve vypjaté době,“ soudí Jákl.

Sám stále „kutí“ na Janu Žižkovi. „Nacházíme se ve stadiu, kdy máme film už střižený a pouze se snažíme doladit jednotlivé scény. Pracujeme hodně na vkládání triků a dokončujeme některé akční scény. Určitě se pokaždé najde v materiálu něco, co potěší, protože to vypadá lépe, než se zdálo na place. Samozřejmě se stane i opak, který už tak příjemný není, ale zatím mám z výsledku radost,“ ujišťuje Jákl.

Nebojí se ani toho, že by se lidé do kin už nevrátili. „Věřím, že kouzlo kina nelze nahradit streamováním v obýváku a že si lidé najdou cestu zpět. Pro mě je kino nesrovnatelné se sledováním filmu doma, protože má atmosféru sdílení s ostatními diváky, což na člověka také působí. Plus popcorn, Coca-Cola... prostě je to zážitek nejen z dění na plátně.“