Petr Jákl produkuje thriller o pomstě s De Nirem a Malkovichem

„Na týden jsme museli kvůli covidu zastavit natáčení už v přípravném období, na další týden bohužel i během natáčení. Dotklo se to rovněž Roberta De Nira, který musel odjet domů, takže jeden den se s ním bude ještě dotáčet. Jinak šlo všechno skvěle,“ shrnul Jákl, který odjel po Novém roce na natáčení do Portorika, Georgie a Los Angeles.



Hlavní téma snímku Wash Me in the River zosobňuje odveta. Jde o příběh bývalého narkomana, který se snaží pomstít dealerům zodpovědným za smrt vlastní snoubenky. „Režisérem filmu je Randall Emmett, se kterým jsem spoluprodukoval snímek Axis Sally, natáčený rovněž v Portoriku. Randall coby producent má za sebou přes stovku projektů, mezi nimi Irčana, Everest nebo Mlčení,“ doplnil Jákl.

Z herců si padl do noty hlavně s Malkovichem. „Dorazil na poslední týden natáčení v Portoriku a byl úžasný jako vždycky. Moc jsme si rozuměli, mluvili jsme hodně o Praze, kde byl Malkovich mnohokrát. Vzpomínal, jak u nás točil reklamu na pivo i řadu francouzských filmů, nebo jak v jedné roli chodil v zimě pod Karlovým mostem bez neoprenu v ledové Vltavě,“ líčí.



Souběžně se Jákl chystá na premiéru svého velkofilmu Jan Žižka, který by měl do kin vstoupit letos. „Bohužel zatím nevíme, stejně jako celá země, jaký vývoj situace bude mít, co ještě pandemie přinese a kdy se vůbec otevřou kina. Ale máme tak alespoň čas i prostor udělat z filmu Jan Žižka to nejlepší, co jde,“ věří Petr Jákl.