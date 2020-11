Petr Jákl produkuje americké filmy s Bobem Dylanem a Georgem Clooneym

Jan Žižka je stále ve střižně a do kin by měl přijít příští rok. „Pandemie vše velmi komplikuje a zpomaluje dokončení filmu. Hodně lidí, s nimiž pracuji, už koronu mělo a na čas je vyřadila z provozu,“ vysvětluje Jákl, proč se mezitím pustil do výkonné produkce snímku Calico Joe.

Román Johna Grishama přepsal do scénáře George Clooney, který si také ponechá hlavní roli a režii. Jedním z koproducentů projektu je vedle firmy Clooneyho i společnost Boba Dylana. „Pracovat s takovými legendami je unikátní, doufám, že už snad budu moci být přímo u natáčení,“ těší se Jákl.

Druhým filmem, na němž ve Státech pracuje, je thriller o Bordenové The Inhabitant. Začal se točit 9. listopadu v Oklahomě, ale po třech dnech se ve štábu našlo patnáct lidí s pozitivním testem na covid-19. „Sice se pak ukázalo, že šlo o chybu laboratoře, ale práce musely stát, což nám udělalo velkou čáru přes rozpočet; doslova,“ líčí Jákl coby jeden z producentů.

Když se u Žižky spřátelil s hercem Michaelem Cainem, pustil se s ním do filmu Best Sellers. Produkoval i válečné drama The Last Full Measure se Samuelem L. Jacksonem a válečný snímek Axis Sally s Alem Pacinem. „Co jsem se zapojil do amerických produkcí, dostávám nejméně jednu nabídku denně,“ popsal Jákl svůj posun od domácích projektů k zahraničním.